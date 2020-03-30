Камера засняла, как девушка на «Порше» в Пушкине летит на красный и таранит «Тигуан»
Серьезная авария, произошедшая ночью 30 марта в Пушкинском районе Петербурга, попала на камеру наблюдения. Молодая автомобилистка на дорогом кроссовере позволила себе нарушить ПДД не в первый раз.
ДТП произошло в половине первого часа ночи на перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине. По данным ГИБДД, девушка 2001 года рождения на автомобиле Porsche Macan не пропустила 26-летнюю женщину на Volkswagen Tiguan.
На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что «Фольксваген» пересекал перекресток на свой зеленый, когда в него сбоку прилетел ехавший на красный свет «Порше». От удара машины раскидало по противоположным тротуарам.
«Фонтанка.ру»
В результате аварии женщина-водитель «Фольксвагена» получила крайне тяжелые травмы. Ее 28-летнего пассажира увезли в состоянии средней тяжести. Девушка на «Порше» отделалась легкими травмами. Как отмечает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, водительский стаж у молодой автомобилистки — около года (с 2019 года), при этом она уже трижды привлекалась за сильное превышение скорости (ч.3 ст. 12.9 КоАП РФ).
«Папа купил «Поршик» три месяца назад», — добавляет «Дорожный инспектор». Очевидцы же в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» утверждают, что девушка была не вполне в адекватном состоянии.