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30.03.2020 11:22
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Камера засняла, как девушка на «Порше» в Пушкине летит на красный и таранит «Тигуан»

Серьезная авария, произошедшая ночью 30 марта в Пушкинском районе Петербурга, попала на камеру наблюдения. Молодая автомобилистка на дорогом кроссовере позволила себе нарушить ПДД не в первый раз.

ДТП произошло в половине первого часа ночи на перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине. По данным ГИБДД, девушка 2001 года рождения на автомобиле Porsche Macan не пропустила 26-летнюю женщину на Volkswagen Tiguan.

На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что «Фольксваген» пересекал перекресток на свой зеленый, когда в него сбоку прилетел ехавший на красный свет «Порше». От удара машины раскидало по противоположным тротуарам.

«Фонтанка.ру»

В результате аварии женщина-водитель «Фольксвагена» получила крайне тяжелые травмы. Ее 28-летнего пассажира увезли в состоянии средней тяжести. Девушка на «Порше» отделалась легкими травмами. Как отмечает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, водительский стаж у молодой автомобилистки — около года (с 2019 года), при этом она уже трижды привлекалась за сильное превышение скорости (ч.3 ст. 12.9 КоАП РФ).

«Папа купил «Поршик» три месяца назад», — добавляет «Дорожный инспектор». Очевидцы же в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» утверждают, что девушка была не вполне в адекватном состоянии.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (19)

Crux
На радость гонщикам бальную систему штрафов отменили, повышение штрафов за скорость тоже. Вот результат.
Nafanka
Папаша, поди, мелкоБизнесняк, которому ещё за наши деньги будут штаны поддерживать на очередной Маккан для этой курицы?
jump
Из макана вышла и бодрыми шагами пошла к Тигуану. На пассажирском сидении в Макане был еще человек , он стал осматривать машину. К светофору подьехал черный мерседес . Это были гонки ?
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