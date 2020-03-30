Серьезная авария, произошедшая ночью 30 марта в Пушкинском районе Петербурга, попала на камеру наблюдения. Молодая автомобилистка на дорогом кроссовере позволила себе нарушить ПДД не в первый раз.



ДТП произошло в половине первого часа ночи на перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине. По данным ГИБДД, девушка 2001 года рождения на автомобиле Porsche Macan не пропустила 26-летнюю женщину на Volkswagen Tiguan.

На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что «Фольксваген» пересекал перекресток на свой зеленый, когда в него сбоку прилетел ехавший на красный свет «Порше». От удара машины раскидало по противоположным тротуарам.