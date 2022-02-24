СМИ: Украина закрывает воздушное пространство

молодец путин.ВСЕ правильно делает.только один вопрос остается.говоря о нацистах говоря о нищете и разрухе.говоря по сути о справедливости за границами россии о защите тех интересов за которые сражались наши деды и отцы он забыл ГЛАВНОЕ.ОН ЗАБЫЛ О ТОМ КАК ЭТА СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПОПИРАЕТСЯ В САМОЙ РОССИИ.. пока ефективным менежер .чиновник-алигатор..глав.врач или директор завода получают в отни раз больше рабочего.плюют на законы. а люди отработавшие всю жизнь на оборону нашей родины живут еле еле сводя концы с концами...пока иностранцы наводнившие нелегально наши города будут устанавливать свои порядки..вправе ли он диктовать справедливость за пределами страны..и когда это изменится ?