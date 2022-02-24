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СМИ: Украина закрывает воздушное пространство

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Украина закрывает своё воздушное пространство, передаёт 24 февраля ТАСС со ссылкой на сообщение «Украэрорух».

Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе. Очевидцы слышат взрывы в городах Украины.

Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу».

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Комментарии (2)

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молодец путин.ВСЕ правильно делает.только один вопрос остается.говоря о нацистах говоря о нищете и разрухе.говоря по сути о справедливости за границами россии о защите тех интересов за которые сражались наши деды и отцы он забыл ГЛАВНОЕ.ОН ЗАБЫЛ О ТОМ КАК ЭТА СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПОПИРАЕТСЯ В САМОЙ РОССИИ.. пока ефективным менежер .чиновник-алигатор..глав.врач или директор завода получают в отни раз больше рабочего.плюют на законы. а люди отработавшие всю жизнь на оборону нашей родины живут еле еле сводя концы с концами...пока иностранцы наводнившие нелегально наши города будут устанавливать свои порядки..вправе ли он диктовать справедливость за пределами страны..и когда это изменится ?
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