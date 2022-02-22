Шальной рикошет, собирая отбойники, снес «Солярис» на КАД. ДТП попало на видео

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Видео столкновения 22 февраля опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По его словам, авария произошла на внешнем кольце КАД после развязки с Таллинским шоссе: «Солярис» не смог уйти от гонщика на «Форде», который «убрался в отбойник справа и отлетел в левый ряд». На записи видно, как во второй справа полосе пытаются разъехаться два внедорожника, но Ford, похоже, все-таки задевает рыжего.

Затем «Форд» отскакивает от барьера и, пролетев через всю дорогу, сносит Hyundai, который спокойно ехал во втором слева ряду. От удара «Солярис» закручивает на дороге, а внедорожник собирает левый отбойник, пролетает вперед еще пару десятков метров и наконец останавливается. Водитель рыжего автомобиля при этом с места аварии не уехал, а остановился чуть поодаль.