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Водитель «Лансера» разбился об отбойник на дамбе на выезде из Кронштадта

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За минувшие сутки, 21 февраля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 469 ДТП, в которых пострадали 8 человек и один погиб. Смертельная авария произошла на КАД в Кронштадтском районе.

В 13:10 на 126-м километре КАД 43-летний житель Кронштадта, двигаясь на автомобиле Mitsubishi Lancer из Кронштадта в сторону Ломоносова, не справился с управлением и врезался в силовое барьерное ограждение. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 февраля.

С начала 2021 погибший привлекался за нарушения ПДД только один раз — за отсутствие ОСАГО. Автомобиль принадлежит 45-летней женщине.

Всего за понедельник в Петербурге было зафиксировано 374 ДТП, в том числе шесть — с пострадавшими, сообщает УГИБДД. Травмы в них получили семь человек, среди которых двое детей. Так, на проспекте Тореза под колесами автомобиля пострадал шестиклассник. В Ленобласти произошло 95 дорожных аварий, из которых только одна серьезная. В ней получил травмы один взрослый.

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Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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