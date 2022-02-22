Иностранец на чужом «Солярисе» сбил школьника на проспекте Тореза

ДТП произошло около четырех часов дня 21 февраля у дома 40 по проспекту Тореза, сообщает 22 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 25-летний гражданин Узбекистана, двигаясь на автомобиле Hyundai Solaris от Светлановского проспекта в сторону Институтского проспекта, сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате шестиклассник получил сотрясение и ушиб лица. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Водителя доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ, предусматривающий выдворение его за пределы России. Как стало известно «Фонтанке», за нарушение ПДД в 2021–2022 годах молодой человек не привлекался. «Солярис» принадлежит 55-летнему мужчине.