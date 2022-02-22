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Иностранец на чужом «Солярисе» сбил школьника на проспекте Тореза

Ученик средней школы пострадал под колесами автомобиля в Выборгском районе Петербурга. Водителя-иностранца теперь ждет выдворение из страны.

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ДТП произошло около четырех часов дня 21 февраля у дома 40 по проспекту Тореза, сообщает 22 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 25-летний гражданин Узбекистана, двигаясь на автомобиле Hyundai Solaris от Светлановского проспекта в сторону Институтского проспекта, сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате шестиклассник получил сотрясение и ушиб лица. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Водителя доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ, предусматривающий выдворение его за пределы России. Как стало известно «Фонтанке», за нарушение ПДД в 2021–2022 годах молодой человек не привлекался. «Солярис» принадлежит 55-летнему мужчине.

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Комментарии (10)

СлаваСварогу
Теперь смоделируем ситуацию - иностранец из России сбивает ребенка на зебре в Душанбе, например.
Мillemelle
иностранец? ну ну. давайте говорить как есть
Гангрена
только суд Линча и только он...
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