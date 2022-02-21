«Я такие кастеты-ножи только у рыцарей видел». Как за отели в Черногории убивали экс-главу комитета Смольного

Дмитрий Буренин в больнице Черногории Поделиться Поделиться







— Тот, кто бил сзади кастетом первым, — маленького роста, поэтому попал мне в шею. Я упал на колени, начал разворачиваться, а правой рукой прикрыл голову. У высокого в руке был тоже кастет, но с лезвием — нож-кастет. Я такие только в музее у рыцарей видел. И этот кастет-нож летел мне в грудь. Я перевернулся через спину, и нож вошел мне в бедро. На счастье, застрял в ноге, воткнувшись в берцовую кость. Парень этого не ожидал и разжал кисть — нож остался во мне. Второй же лупил мне по голове своим кастетом. Я закрывался руками, но шип задел артерию, и из меня брызнул фонтанчик крови. «Все, он готов», — сказал кто-то из них, и они убежали. Это потом я узнал, что в это время еще заорали две случайно проходившие женщины, но я этого тогда не слышал. Они даже фото успели сделать.



Фото, переданное в полицию случайной свидетельницей Поделиться Поделиться







Это слова бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры правительства Петербурга, 58-летнего Дмитрия Буренина Его многие помнят в Смольном — человек он высокий, яркий, мотоциклист и так далее. Когда «Фонтанка» узнала о случившемся и нашла его телефон, то говорил он очень энергично, будто на ускоренной записи. Первый наш диалог состоялся в субботу, 19 февраля.

Наше издание перевело полицейскую сводку из курортного городка Тиват, Черногория. В кратком изложении на русский там указано, что около 13:50 19 февраля Буренин отправился гулять в сторону Порто Монтенегро (это как наш Каменный остров в Петербурге), на него напали двое неизвестных, избили его острым оружием, проткнули ножом, скрылись, в итоге Буренина без сознания увезли в больницу.



Буренин руками закрывал голову от кастетов, а это то, что осталось от его руки. На вторую лучше не смотреть. Поделиться Поделиться







По точным данным нашего издания, уже через пару часов полиция задержала двоих подозреваемых. Они оказались россиянами. Мы получили их имена. Это 33-летний Муртаз Гибизов из Осетии и 41-летний Олег Алгешкин из тех же краев. Что касается первого, то как-то в Рязани его судили за разбой.



Полицейские Черногории уже установили, что они прилетели неделю назад рейсом из Стамбула, билеты были куплены на места рядом друг с другом, но после приземления они остановились в разных отелях (хотя эти отели и стоят вплотную друг к другу). Как и в России, сегодня, 21 февраля, прокурор выходит в суд с ходатайством об их аресте. «Фонтанка» узнала и об их позиции на следствии: они друг друга не знают, их задержание — ошибка. С этого места стоит поговорить, а при чем здесь Буренин.

В разговоре с нашим журналистом он не скрывал, что с лета прошлого года его наняли аудитором в компанию, собственница которой судится за отели. Это гостиницы «Азимут» и «Романов», что расположены в том же городе, где все случилось. И у совладельцев этих активов есть публичное прошлое.

Пропустившим материалы в СМИ расскажем: семья бывшего сотрудника внешней разведки Александра Романова дружила с семьей бывшего генерала МВД Андрея Хорева с начала «нулевых». Судя по всему, еще так году в 2007-м у них и появился совместный бизнес за границей. Но все заиграло другими красками в 2012-м. Романова арестовали за коммерческий подкуп (громкое дело во ФГУП «РОСТЭК»), а после нехорошо ушли с должности заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД и генерала Хорева. Их общие активы — отели «Азимут» и «Романов» в Черногории — остались оформленными на жен. В данный момент Романов занимается бизнесом в Москве, а Андрей Хорев является советником председателя правления «Газпромбанка» и заместителем гендиректора «Русхимальянса», который, как известно возводит мегастройку в Ленобласти.



По данным «Фонтанки», с осени 2020 года фактически начались суды между бывшей женой Романова Марией и супругой Хорева. В результате ревизии Дмитрия Буренина вскрылся вывод примерно 500 тысяч евро. По крайней мере, Буренин и Романова так комментируют.

— Если ты можешь в правовом поле выиграть спор, то зачем нужны киллеры? Уверена, что если бы я не уехала после угроз в другое место, то и меня бы убрали. Я же не Дмитрий Алексеевич — спортом не занимаюсь. Со мной и моим ребенком полегче было бы справиться. Но сегодня все перевернулось. Дмитрий вскоре поднимется, эти двое арестованы, молчать я не буду, и кто знает, как поведет себя через какое-то время эта парочка. Что вспомнят? Где их нанимали? Прилетели же из России — значит, заказ на убийство получили в России. А это организация заказного убийства. После консультаций с юристами постараюсь сделать так, чтобы и российские органы этим занялись. Аналогичные случаи, я знаю, были. В Питере, например, когда убили россиян на Кипре (Романова имеет в виду уголовное дело, переданное с Кипра по убийству бизнесмена Шевченко и двух его помощников), — скорее не прокомментировала, а предупредила через «Фонтанку» Мария Романова.



— А за что бьетесь? Сколько стоят отели «Азимут» и «Романов»?

— 12–13 миллионов евро.

— О каких угрозах вы говорите?

— В декабре тоже приезжали двое. Один с официальной доверенностью от владелицы доли в нашем отеле. Чтобы долго не рассказывать, он мне так изложил: «Тебя ждут большие неприятности в Москве и здесь. Мы тобой займемся». Кстати, это еще в декабре зарегистрировано в полиции, тогда с ним провели профилактическую беседу.

А на случай продолжения этого безумия я составила пакет документов, где есть ксерокопии тех, кто приезжал, аудиозаписи угроз и многое другое начиная чуть ли не с 2005 года. В том числе и банковские платежи. Кое-что я на видео уже записала. Но думаю, что у заказчиков сегодня очень плохое настроение.

Чего не скажешь про Дмитрия Буренина. Правда, перед самым выходом статьи автор еще раз его набрал, мол, как ты?

— Что-то хреново. Когда в субботу я вам все рассказывал, то будто был в форме. Но адреналин кончился. Рот открыть не могу, говорю только губами. Все отекло… Но я крепкий… — уже медленно произнес Буренин.



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

