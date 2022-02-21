«Я такие кастеты-ножи только у рыцарей видел». Как за отели в Черногории убивали экс-главу комитета Смольного

— Тот, кто бил сзади кастетом первым, — маленького роста, поэтому попал мне в шею. Я упал на колени, начал разворачиваться, а правой рукой прикрыл голову. У высокого в руке был тоже кастет, но с лезвием — нож-кастет. Я такие только в музее у рыцарей видел. И этот кастет-нож летел мне в грудь. Я перевернулся через спину, и нож вошел мне в бедро. На счастье, застрял в ноге, воткнувшись в берцовую кость. Парень этого не ожидал и разжал кисть — нож остался во мне. Второй же лупил мне по голове своим кастетом. Я закрывался руками, но шип задел артерию, и из меня брызнул фонтанчик крови. «Все, он готов», — сказал кто-то из них, и они убежали. Это потом я узнал, что в это время еще заорали две случайно проходившие женщины, но я этого тогда не слышал. Они даже фото успели сделать.
Это слова бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры правительства Петербурга, 58-летнего Дмитрия Буренина Его многие помнят в Смольном — человек он высокий, яркий, мотоциклист и так далее. Когда «Фонтанка» узнала о случившемся и нашла его телефон, то говорил он очень энергично, будто на ускоренной записи. Первый наш диалог состоялся в субботу, 19 февраля.
Наше издание перевело полицейскую сводку из курортного городка Тиват, Черногория. В кратком изложении на русский там указано, что около 13:50 19 февраля Буренин отправился гулять в сторону Порто Монтенегро (это как наш Каменный остров в Петербурге), на него напали двое неизвестных, избили его острым оружием, проткнули ножом, скрылись, в итоге Буренина без сознания увезли в больницу.
По точным данным нашего издания, уже через пару часов полиция задержала двоих подозреваемых. Они оказались россиянами. Мы получили их имена. Это 33-летний Муртаз Гибизов из Осетии и 41-летний Олег Алгешкин из тех же краев. Что касается первого, то как-то в Рязани его судили за разбой.
Полицейские Черногории уже установили, что они прилетели неделю назад рейсом из Стамбула, билеты были куплены на места рядом друг с другом, но после приземления они остановились в разных отелях (хотя эти отели и стоят вплотную друг к другу). Как и в России, сегодня, 21 февраля, прокурор выходит в суд с ходатайством об их аресте. «Фонтанка» узнала и об их позиции на следствии: они друг друга не знают, их задержание — ошибка. С этого места стоит поговорить, а при чем здесь Буренин.
В разговоре с нашим журналистом он не скрывал, что с лета прошлого года его наняли аудитором в компанию, собственница которой судится за отели. Это гостиницы «Азимут» и «Романов», что расположены в том же городе, где все случилось. И у совладельцев этих активов есть публичное прошлое.
Пропустившим материалы в СМИ расскажем: семья бывшего сотрудника внешней разведки Александра Романова дружила с семьей бывшего генерала МВД Андрея Хорева с начала «нулевых». Судя по всему, еще так году в 2007-м у них и появился совместный бизнес за границей. Но все заиграло другими красками в 2012-м. Романова арестовали за коммерческий подкуп (громкое дело во ФГУП «РОСТЭК»), а после нехорошо ушли с должности заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД и генерала Хорева. Их общие активы — отели «Азимут» и «Романов» в Черногории — остались оформленными на жен. В данный момент Романов занимается бизнесом в Москве, а Андрей Хорев является советником председателя правления «Газпромбанка» и заместителем гендиректора «Русхимальянса», который, как известно возводит мегастройку в Ленобласти.
По данным «Фонтанки», с осени 2020 года фактически начались суды между бывшей женой Романова Марией и супругой Хорева. В результате ревизии Дмитрия Буренина вскрылся вывод примерно 500 тысяч евро. По крайней мере, Буренин и Романова так комментируют.
— Если ты можешь в правовом поле выиграть спор, то зачем нужны киллеры? Уверена, что если бы я не уехала после угроз в другое место, то и меня бы убрали. Я же не Дмитрий Алексеевич — спортом не занимаюсь. Со мной и моим ребенком полегче было бы справиться. Но сегодня все перевернулось. Дмитрий вскоре поднимется, эти двое арестованы, молчать я не буду, и кто знает, как поведет себя через какое-то время эта парочка. Что вспомнят? Где их нанимали? Прилетели же из России — значит, заказ на убийство получили в России. А это организация заказного убийства. После консультаций с юристами постараюсь сделать так, чтобы и российские органы этим занялись. Аналогичные случаи, я знаю, были. В Питере, например, когда убили россиян на Кипре (Романова имеет в виду уголовное дело, переданное с Кипра по убийству бизнесмена Шевченко и двух его помощников), — скорее не прокомментировала, а предупредила через «Фонтанку» Мария Романова.
— А за что бьетесь? Сколько стоят отели «Азимут» и «Романов»?
— 12–13 миллионов евро.
— О каких угрозах вы говорите?
— В декабре тоже приезжали двое. Один с официальной доверенностью от владелицы доли в нашем отеле. Чтобы долго не рассказывать, он мне так изложил: «Тебя ждут большие неприятности в Москве и здесь. Мы тобой займемся». Кстати, это еще в декабре зарегистрировано в полиции, тогда с ним провели профилактическую беседу.
А на случай продолжения этого безумия я составила пакет документов, где есть ксерокопии тех, кто приезжал, аудиозаписи угроз и многое другое начиная чуть ли не с 2005 года. В том числе и банковские платежи. Кое-что я на видео уже записала. Но думаю, что у заказчиков сегодня очень плохое настроение.
Чего не скажешь про Дмитрия Буренина. Правда, перед самым выходом статьи автор еще раз его набрал, мол, как ты?
— Что-то хреново. Когда в субботу я вам все рассказывал, то будто был в форме. Но адреналин кончился. Рот открыть не могу, говорю только губами. Все отекло… Но я крепкий… — уже медленно произнес Буренин.
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»