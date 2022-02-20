В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве консультанта секс-шопа

«Фонтанка» узнала некоторые подробности о подозреваемом. Это мужчина 30 лет с простой русской фамилией Васильев. Удивительно, но в его «анамнезе» не нашлось ни одной судимости.

В данный момент «Фонтанка» узнает детали и скоро поделится ими с читателями.



Поздним вечером 18 февраля мужчина заглянул в секс-шоп на Дыбенко. Пришел он как обычный клиент, но вскоре показал 33-летней продавщице нож, а затем нанес не менее 12 ударов в область груди. Умирая, девушка успела позвонить коллеге, а та сообщила обо всем по номеру 112. К сожалению, спасти консультанта не удалось. Убийца после содеянного схватил две коробки с товаром и убежал.