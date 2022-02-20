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В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве консультанта секс-шопа

Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали в Невском районе предполагаемого убийцу девушки-консультантки из секс-шопа «Точка любви». Около 11 часов утра 20 февраля оперативники взяли его на съемной квартире.

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«Фонтанка» узнала некоторые подробности о подозреваемом. Это мужчина 30 лет с простой русской фамилией Васильев. Удивительно, но в его «анамнезе» не нашлось ни одной судимости.

В данный момент «Фонтанка» узнает детали и скоро поделится ими с читателями.

Поздним вечером 18 февраля мужчина заглянул в секс-шоп на Дыбенко. Пришел он как обычный клиент, но вскоре показал 33-летней продавщице нож, а затем нанес не менее 12 ударов в область груди. Умирая, девушка успела позвонить коллеге, а та сообщила обо всем по номеру 112. К сожалению, спасти консультанта не удалось. Убийца после содеянного схватил две коробки с товаром и убежал.

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Комментарии (14)

Гражданкa
вот потому и страшно устраиваться работать одной на точке, или даже в паре
кто-то страшный
Улугбек Бабиджонгович Васильев
Майор Пронин
В психушку соскочит, как пить дать...
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