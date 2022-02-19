19 февраля убийца всё ещё не найден. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным «Фонтанки», неизвестный в маске пришел в «Точку любви» на улице Дыбенко примерно в половине одиннадцатого вечера накануне. В торговом зале, судя по записям с камер видеонаблюдения, был только он и продавец. Мужчина показал женщине нож, после чего она сказала: «Может быть, не стоит?», попятилась и получила удар за ударом. После содеянного налетчик забрал пару коробок с товаром и сбежал. Консультант смогла позвонить сменщице, та сообщила о случившемся по номеру 112, но приехавшая скорая помощь пострадавшей уже ничем не могла помочь.
Клиент секс-шопа на Дыбенко зарезал консультанта ради двух коробок. Убийцу ищут
33-летняя продавец-консультант секс-шопа в Невском районе Петербурга погибла от рук неадекватного посетителя магазина. Мужчина нанес женщине более десятка ударов ножом, пока она умоляла о пощаде.
19 февраля убийца всё ещё не найден. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным «Фонтанки», неизвестный в маске пришел в «Точку любви» на улице Дыбенко примерно в половине одиннадцатого вечера накануне. В торговом зале, судя по записям с камер видеонаблюдения, был только он и продавец. Мужчина показал женщине нож, после чего она сказала: «Может быть, не стоит?», попятилась и получила удар за ударом. После содеянного налетчик забрал пару коробок с товаром и сбежал. Консультант смогла позвонить сменщице, та сообщила о случившемся по номеру 112, но приехавшая скорая помощь пострадавшей уже ничем не могла помочь.