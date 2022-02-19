Главы ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, с утра возобновились минометные обстрелы

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что ВСУ постоянно обстреливают территорию республик из минометов, гранатометов и ПТРК. Только за последние сутки, по словам Пушилина, в ДНР удалось предотвратить несколько попыток терактов.



«Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия», — призвал Пушилин.

Украинская сторона в девятом часу утра 19 февраля, как заявили в ДНР, обстреляла Новоласпу, Коммунаровку и Горловку. Всего в ДНР насчитали более 50 мин калибром 82 мм. Обстрелы были зафиксированы со стороны Старогнатовки, Богдановки и Чигирей. Больше всего мин прилетело из второго населенного пункта.