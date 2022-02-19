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Главы ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, с утра возобновились минометные обстрелы

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик подписали указы о проведении всеобщей мобилизации утром 19 февраля. Теперь мужчины от 18 до 55 лет официально не могут выехать из ДНР и ЛНР, им следует прибыть в военные комиссариаты.

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Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что ВСУ постоянно обстреливают территорию республик из минометов, гранатометов и ПТРК. Только за последние сутки, по словам Пушилина, в ДНР удалось предотвратить несколько попыток терактов.

«Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия», — призвал Пушилин.

Украинская сторона в девятом часу утра 19 февраля, как заявили в ДНР, обстреляла Новоласпу, Коммунаровку и Горловку. Всего в ДНР насчитали более 50 мин калибром 82 мм. Обстрелы были зафиксированы со стороны Старогнатовки, Богдановки и Чигирей. Больше всего мин прилетело из второго населенного пункта.

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Комментарии (6)

vader
В общем, ситуация видится примерно так: главы непризнанных республик долго ждали, пока Россия включит их в свой состав, но не дождались. И решили пойти путем вовлечения России в конфликт, чтобы уж наверняка.

А с другой стороны океана американцы ждут-не дождутся, когда же начнется война в Европе, которая решит просто кучу их проблем: и отвлечет избирателей, и ослабит экономику Европы, и, что самое главное, объяснит всему миру, почему фондовый рынок Америки, надутый как мыльный пузырь, наконец-то обвалится. Конечно, неудобно объяснять, что виноваты в этом финансовые власти в том числе той же Америки, гораздо удобнее, когда в этом опять виноваты русские.

Да и Европа давно ждет уже повод ввести военное положение, а то арабы в Париже того и гляди с цепи сорвутся.

В общем, есть только две страны, категорически не заинтересованные в этой войне - Россия и Украина...
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