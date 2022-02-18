Куда пойти 18–20 февраля: первые цветы в Ботаническом, беседы с мозгом в БДТ и «Книжный маяк»

Фото: Стас Левшин / предоставлено БДТ Поделиться Поделиться







Актуальное

В Ботаническом — сирень и тюльпаны

С 19 февраля, 6+



автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







До Петербурга добралась весна (вы просто этого еще не видите), и лучшее доказательство — даже не оттепель, а выставка сирени. Множество её видов с цветами от темных до розовых и белоснежных в виде букетов красуются в павильоне Зелёный домик посреди Ботанического сада. Там же сотрудники выставили уже распустившиеся тюльпаны и первоцветы. На день открытия экспозиции запланирована развлекательная программа: например, модный показ в ретростиле. Нужен QR.



Водолазкин, Цыпкин и другие встретятся с публикой

С 18 до 20 февраля, 16+



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Писатели Евгений Водолазкин, Александр Цыпкин, Татьяна Москвина, Валерий Попов, Дмитрий Данилов, Анна Матвеева, Павел Крусанов, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев и десятки других в этот уик-энд пообщаются с горожанами на темы о литературе, писательстве и популярности аудиоконтента на «Книжном маяке Петербурга». Многие лекции пройдут в виде трансляций в сети. С этого сезона фестиваль становится межрегиональным, и в программе наравне с public talk о современных книжных трендах и женском письме уже появились, например, разговоры о дальневосточной литературе и приключениях классиков в Крыму. Подробности о самых интересных событиях — в анонсе «Фонтанки». На оффлайн встречи нужен QR.

Британский дирижер познакомит со своей музыкой 20 февраля, 15:00, 6+



Санкт-Петербургская академическая филармония им. Шостаковича Поделиться Поделиться







Записи современного шотландского композитора и дирижёра Джеймса МакМиллана входят в подборки «лучшей классики» на главных музыкальных платформах, например, Spotify. Маэстро выступал на приёме у Елизаветы II, управлял оркестром Би-би-си, а затем стал его штатным композитором. Он известен как духовными мотивами, так и смелой игрой с традиционным шотландским звучанием и мифическими сюжетами. В воскресенье в Большом зале Филармонии МакМиллан продирижирует несколькими своими сочинениями, а также «Франческой да Римини» Чайковского и отрывками из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева. Исполняет Академический симфонический оркестр Филармонии. На входе проверяют QR.



Театральное

В БДТ дадут слово Мозгу

18 и 19 февраля, 18+



Фото: Стас Левшин / с сайта bdt.spb.ru Поделиться Поделиться







У главной героини новой постановки режиссёра Кирилла Вытоптова в БДТ есть Мозг. Он же — «респектабельный мужчина в возрасте», мудрый, саркастичный, требующий от своей спутницы наконец перестать растрачивать время на ерунду и взяться за великий роман. История о беседах с Мозгом выросла из серии забавных заметок и попыток самоанализа на Facebook-странице драматурга Саши Денисовой. По её словам, постановку «Женщина и её мозг» стоит воспринимать в первую очередь как разговор о «сложном устройстве современного сознания», повседневности и «всех женщинах». В первый день на сцене Каменноостровского театра запланирован показ для студентов, на второй — общедоступная премьера. В театр пускают по коду.

«Елизавета Бам» повысит степень серьёзности и абсурда

19 февраля, 18+



Фото: Стас Левшин / с сайта bdt.spb.ru Поделиться Поделиться







После ряда отмен в БДТ всё-таки показывают «Елизавету Бам» — новинку по мотивам одноимённой пьесы Хармса. Решение известного литовского режиссёра Оскараса Коршуноваса «разбавить» авторский текст отрывками из работ Александра Введенского и Николая Олейникова кажется вполне обоснованным — эти писатели входили в число ОБЭРИУтов. В центре истории «Елизаветы Бам» — женщина, к которой приходят полицейские и убеждают её в том, что она убила одного из них. По словам Коршуноваса, больше всего он хотел бы донести до зрителей, что творчество главного из абсурдистов — вовсе не «прикольные байки и анекдоты, а напротив — высокое искусство, большая литература». При входе в зал проверяют QR.



В Мариинском танцуют испанскую классику

19 февраля, 19:00, 6+



Фото: с официального сайта Мариинского театра Поделиться Поделиться







К 70-летию народной артистки РСФСР Татьяны Тереховой — балерины и репетитора — в Мариинском театре в субботу дают «Дон Кихота»: партии Китри и Базиля исполняют солисты Рената Шакирова и Кимин Ким. «Дон Кихот» — «коронный» балет Тереховой: в нём она множество раз танцевала в паре с Фарухом Рузиматовым. Одно из таких выступлений специально писалось на камеру и в 1987 году стало мини-фильмом. Нужен QR.

«Царевну-лягушку» обыграют с музыкой

20 февраля, 13:00, 6+



Фото: с официального сайта «Мюзик-холла» Поделиться Поделиться







В «Мюзик-холле» из «Царевны-лягушки» сделали семейное шоу с классической музыкой. Сказку Афанасьева в воскресенье детям прочитает актриса театра и кино Наталья Круглова, а выразительности звучанию добавят фрагменты музыки Исаака Дунаевского для фильмов «Девушка спешит на свидание», «Моя любовь», «Весёлые ребята», «Светлый путь» и «Дети капитана Гранта», а также сочинений Андрея Петрова. Их исполнит симфонического оркестр «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Не обойдётся и без отрывков из оперетты «Сын клоуна». У взрослых проверяют QR.



Актёры экспериментируют в музее

С 20 февраля, 18+

Молодые актёры из разных театров — «Цеха», МДТ, Александринского и других — под руководством режиссера, актера театра и кино Евгения Серзина («Проект «Анна Николаевна», «Девятаев») устраивают «БезОбразие в Музее». В проекте три составляющих. Эксперимент «Поиски любви», построенный на переосмыслении цитат мыслителя Владимира Соловьёва, — попытка показать суть привязанности к людям или профессии, сцена «Что есть творец?» — трактовка нобелевской лекции Иосифа Бродского 1987 года. Часть «Формула слова» драматургически опирается на сборник лекций Александра Пятигорского «Философия буддизма». «Раздвигать пространство» исполнители собираются на разных этажах Музея современного искусства XX — XXI веков. Задача зрителей — переходить из точки в точку и внимательно вслушиваться. В музей — по QR-коду.

Узнать новое

В Александринке заведут разговор о блюзе

18 февраля, 19.30, 12+



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







На Новой сцене Александринского — блюзовые выходные: на лекции «Три аккорда и готово» исследователи музыки расскажут, как формировалось это направление, и объяснят, почему определение — «блюз — это когда хорошему человеку плохо» — не отражает суть. При условии, что характерные черты жанра встречаются, например, в музыке Глюкозы и Элвиса Пресли, придётся разобраться, не считать ли их своего рода блюзменами. Нужен QR.



В библиотеке расскажут о подкастинге

20 февраля, 19:00, 18+

В интеллект-центре «Охта-8» ведущие подкаста о книгах «Давай подумаем ещё» явятся публике живьем и расскажут о специфике жанра в России. Начнут с того, как выбрать тему выпуска (не важно, о культуре или же вообще про политику), а закончат важными мелочами вроде правильного микрофона. Обязательна регистрация. О театральных легендах — через документы

До 15 марта, 6+



Выставка «Владимир Савицкий в кругу друзей» в Театральной библиотеке примечательна тем, что узнать на ней можно не только о главном действующем лице — литературоведе и переводчике с чешского и словацкого Савицком, — но и о его известных знакомых. А среди таковых были, например, режиссер Ленинградского театра комедии Николай Акимов, завлит товстоноговского БДТ Дина Шварц, худрук Малого драматического театра Лев Додин, чешские и словацкие драматурги и прозаики Петер Карваш и Павел Когоут. На витринах представлены книги и документы. Нужен QR.

Фотомода прямиком из Англии



До 20 марта, 6+

Налёт фэшн-стилистики в съёмках друзей и соседей, переосмысление народных сказаний, мифов и песен и «сказочные контексты» Великобритании — частые составляющие работ молодых фотографов из Англии. Со «срезом» лучших на выставке «Современная британская фотография» знакомят кураторы в «Росфото». Работы англичан собраны на втором этаже Дворового корпуса. Требуется код.

В Эрмитаже — южная античность

До 15 мая, 6+



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться







На «Поиски античного Боспора» — древнего государства на территории нынешних Керченского и Таманского полуостровов — стоит отправляться в Манеж Малого Эрмитажа. На выставке об изучении региона историки показывают целую коллекцию археологических находок и связанные с ними документы. Экспозицию посвятили памяти академика Михаила Ростовцева, 150-летие со дня рождения которого отмечали в прошлом году. Он прославился исследованиями античного периода юга России и провёл десятки экспедиций в Крыму. В Эрмитаже проверяют QR.

Послушать музыку

Алмазова покажет любовь

18 февраля, 20:00, 18+

Музыкант и автор песен Саша Алмазова вместе с группой Non Cadenza намерены устроить концерт для романтиков в «Космонавте». Петь будут преимущественно о чувствах. Нужен QR.

Gruppa Scryptonite наконец выступает

20 февраля, 20:00, 18+

Фанаты Gruppa Scryptonite наконец-то могут расслабиться: коллектив Адиля Жалелова — самого Скриптонита — все-таки выступает в A2 Green concert. В отличие от августа, отмены быть не должно. QR обязателен.

На экранах

Парфёнов расскажет об известных грузинах

20 февраля, 14.20, 16.30 и 19.00, 18+



Автор: cdkino / YouTube

В «Англетере» ждут Леонида Парфенова — он представит вторую часть своей саги «Русские грузины». Хронологически первая часть кинопроекта оборвалась на 1939 году. Героями продолжения среди прочих стали Сталин и Берия, великие творцы Окуджава, Хуциев, Данелия, современники в лице Лепса и Акунина-Чхартишвили. На всех сеансах, кроме первого, в 14:20, Парфенов ответит на вопросы из зала. Вход только с QR-кодом.

«Камон Камон» заново откроет звезду «Джокера»

С 17 февраля, 16+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







После триумфа «Джокера» Хоакин Феникс стал одним из самых желанных актёров индустрии. Режиссёры наперебой предлагают ему роли, никакого отношения к геройско-злодейской тематике комиксов уже не имеющие, но не менее драматичные. Будто бы соревнуются, кто откроет в исполнителе больше граней. Теперь режиссёр Майк Миллс привлёк Феникса в чёрно-белую картину «Камон Камон» о журналисте, который путешествует по Америке вместе с маленьким племянником. Это и роуд-муви с невероятными пейзажами, и история о поиске общего языка с ребёнком. В кинотеатры — только с QR-кодом.

«Однажды в пустыне» — кино о россиянах в Сирии

С 17 февраля, 6+

Гораздо более претенциозную и шумную работу «Однажды в пустыне» выпустили продюсер Алексей Учитель и режиссёр Андрей Кравчук («Адмирал», «Союз спасения»). В новинке речь идёт о российских военных в сирийской Пальмире. Нужен QR.

Форрест Гамп побежит на спецпоказе

19 февраля, 18:00, 12+

В «Родине» запланирован спецпоказ «Форреста Гампа» Роберта Земекиса. В 1995 году работа собрала несколько «Оскаров», а с 2011 года включена в Национальный реестров фильмов Соединенных Штатов за «культурное, историческое, эстетической значение». Сеанс пройдёт на английском с субтитрами. Билетёры проверяют QR.

«Вечное сияние» — также в «Родине»

20 февраля, 18:30, 16+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







На следующий день на экране — «Вечное сияние чистого разума» в оригинале с субтитрами. Один из немногих фильмов, где Джим Керри занят не в комедийном амплуа, в «Родину» на день вернулся по программе «КультКино». Нужен QR.

На «Ленфильме» — откровенный фильм с «Сандэнса»

20 февраля, 19:30, 18+

Снимая «Удовольствие» — картину о 19-летней шведке, которая попадает в американскую порноиндустрию и мечтает прославиться, — постановщик Нинья Тюберг привлекла не актёров, а реальных людей из сферы: агентов, моделей и постановщиков. На их фоне особенно выделяется исполнительница главной роли, начинающая актриса София Каппель, которая до этого никогда не снималась в кино. Это не помешало ей произвести впечатление на критиков во время фестиваля независимого кино «Сандэнс» и получить номинацию на премию «Независимый дух». Спецпоказ «Удовольствия» в выходные пройдёт на «Ленфильме». Сформулировать мнение и получить ответы на любые вопросы в конце помогут кинокритик Ксения Ильина и сама Нинья Тюберг. На входе в кинотеатр стоит заранее приготовить QR-код.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

