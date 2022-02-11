В Эрмитаже покажут более пятисот экспонатов, связанных с Боспорским царством

Экспозиция «В поисках античного Боспора» в Манеже Малого Эрмитажа расскажет о Боспорском царстве и истории археологии, о том, как появились ранние собрания антиков (с 1830-х), какими научными и художественными воззрениями сопровождалось изучение региона. На выставке будут акварели и графические листы с запечатлёнными находками, пейзажи, зарисовки работ на раскопках, портреты, документы.
Проект приурочен к 150-летию Михаила Ростовцева (1870–1952), академика и антиковеда, которое научный мир отметил в 2020 году. До революции Ростовцев преподавал в Александровской гимназии, на Высших (Бестужевских) курсах, на кафедре классической филологии в университете. Его интересовало античное наследие на территории Российской империи. Уехав в 1918 году в командировку от Академии наук, он остался за границей, где достиг признания.
Боспорское царство — древнее государство Северного Причерноморья, находилось на территории нынешних Керченского и Таманского полуостровов. Исторически сложилось так, что петербургские и ленинградские специалисты занимались раскопками памятников Боспора, и находок экспедиций много в коллекции музея, в залах Северного Причерноморья. В 2003 году эрмитажная экспедиция обнаружила уникальный «Мирмекийский клад» из девяносто девяти монет, которому музей также посвятил выставки.
Выставка «В поисках античного Боспора» пройдёт с 15 февраля до 15 мая.
6+
Анастасия Семенович