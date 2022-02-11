FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -6
74.72р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Парфенов покажет продолжение «Русских грузинов»

0
Печать
Фото: скриншот трейлера
ПоделитьсяПоделиться

В воскресенье, 20 февраля, в «Англетере» ждут Леонида Парфенова — он представит здесь вторую часть своей саги «Русские грузины». На сей раз — про роль грузинов в отечественной истории послевоенных десятилетий, коронного периода парфеновской документалистики. О пятидесятых и последующих годах он умеет говорить, как никто — легко, как будто доверительно, немного сентиментально. Герои — сплошь народные любимцы и легенды: Окуджава, Кикабидзе, далее по списку.

Фильм покажут дважды: в 16:00 и 19:00.

16+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний