Парфенов покажет продолжение «Русских грузинов»

В воскресенье, 20 февраля, в «Англетере» ждут Леонида Парфенова — он представит здесь вторую часть своей саги «Русские грузины». На сей раз — про роль грузинов в отечественной истории послевоенных десятилетий, коронного периода парфеновской документалистики. О пятидесятых и последующих годах он умеет говорить, как никто — легко, как будто доверительно, немного сентиментально. Герои — сплошь народные любимцы и легенды: Окуджава, Кикабидзе, далее по списку.
Фильм покажут дважды: в 16:00 и 19:00.
16+
Иван Чувиляев