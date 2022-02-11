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«Камон Камон»: в прокат выходит роуд-муви с Хоакином Фениксом

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С 17 февраля в прокате — «Камон Камон», симпатичная черно-белая драма от создателя «Начинающих» и «Женщины XX века» Майка Миллса. Но самое привлекательное в фильме — исполнитель главной роли, Хоакин Феникс.

Фото: a-onefilms.com/
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Мастер экспрессии, самый безумный из всех актеров современности здесь выступает в образе неожиданно сдержанном и приглушенном. Герой Феникса — радиожурналист, который отправляется вместе со своим племянником в путешествие от одного побережья к другому, из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В соответствии с канонами жанра роуд-муви, дорога меняет в равной степени обоих путешественников и для обоих становится едва ли не главным событием в жизни.

В общем, это явно отличная возможность лишний раз посмотреть на Феникса и убедиться в том, что диапазон возможностей актера куда шире злодея Коммода и психованного Джокера — если кто-то еще в этом сомневался.

16+

Иван Чувиляев

Фото: a-onefilms.com/

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Комментарии (1)

Karl_Ivanovich
Открыл новость только потому, что из всего заголовка знакомы только слова: "в прокат выходит" - остальное шифровка для дебилов.
Прочёл подзаголовок и убедился - ОНО того и не стоило.
В смысле, открывать эту фигню.
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