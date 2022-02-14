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БДТ представит театральное исследование «Женщина и мозг»

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19 февраля на Второй сцене БДТ им. Товстоногова (Каменноостровский театр) состоится премьера спектакля «Женщина и мозг» режиссера Кирилла Вытоптова. В основе постановки — пьеса драматурга Саши Денисовой «Женщина-Фауст разговаривает со своим мозгом».

Фото: Стас Левшин, фото с сайта bdt.spb.ru
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Героине спектакля Зине 37 лет, она ведет колонку в журнале и мечтает написать большой роман. Пока большая литература Зине не дается, но её заметки в фейсбуке очень популярны. К слову, пьеса Саши Денисовой тоже основана на публикациях драматурга в фейсбуке.

Кроме работы у Зины лучшая подруга Соня, муж Митя и свекровь. Но главное в сюжете это взаимоотношения Зины и её альтер-эго Мозга. Зина болтает с Мозгом обо всем на свете — и так получается история о поиске себя, о любви, семье, современном мире, выходе из депрессии и бессмертии.

Роль Зины исполнит Юлия Марченко, а Мозга — Валерий Дегтярь.

Постановка создана в рамках экспериментального проекта «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре».

Следующий показ назначен на 3 марта.

18+

Полина Никитина

Фото: Стас Левшин, фото с сайта bdt.spb.ru

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