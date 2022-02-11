Алексей Учитель и создатель «Адмирала» покажут российских военных в Сирии

В четверг, 17 февраля, на экраны выпускают «Однажды в пустыне» — наверное, самый странный отечественный патриотический блокбастер из возможных. В центре сюжета — российские военные в Сирии, которые готовят разрушенную Пальмиру к проведению концерта оркестра Мариинского театра.
Первоначально проект выглядел вполне респектабельно: сценарий написал Ариф Алиев, работавший с Сергеем Бодровым-старшим над «Кавказским пленником», в качестве режиссера анонсировался Алексей Учитель. Так что от фильма вполне можно было бы ожидать какого-то человеческого голоса. Однако за время пути собачка сильно выросла — из симпатичного щенка в питбуля с мертвой хваткой. Учитель оставил себе скромную роль продюсера, режиссерское кресло занял закаленный «Адмиралом» и «Союзом спасения» оформитель нового «большого стиля» Андрей Кравчук. Наверняка и сама история претерпела серьезные изменения: маловероятно, чтобы Кравчук вдруг отказался от своего сладостного стиля ради современного материала. А значит, будет как всегда в его лентах — шумно, эффектно, с тонной патетики.
16+
Иван Чувиляев