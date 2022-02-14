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В «Росфото» покажут работы современных британских фотографов

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Проект «Современная британская фотография» — часть одноимённого фестиваля, который проходит в «Росфото». На экспозиции вы увидите разные (включая сказочные) прочтения трендов, работы как состоявшихся мастеров, так и нового поколения фотографов. Многие связаны с поиском себя на стыке региональной идентичности и актуальной мультикультурности, осмыслением телесности и гендерных ролей.

© Аннабель Элгар. Приманка, 2007
© Аннабель Элгар. Приманка, 2007Фото: пресс-служба «Росфото»
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Но не бойтесь, выставка не обещает быть агиткой от «загнивающего Запада», всё же это взвешенный проект. Например, Аннабель Элгар в своих снимках осмысляет древние легенды и сказки, то, как они переплетаются с городскими мифами. Стивен Барридж показывает «типичных жителей островов», а Оливер Трулав смешивает стилистику фэшн-фотографии и «соседских» съёмок жителей Южного Лондона. Люси Алекс Мак заходит в «сказочные» контексты дальше и показывает историю страны Оз.

Внимание британцев к себе и самодостаточное «островное» мышление порой вызывают зависть, но у них точно есть чему поучиться. Сотни именитых фотографов со всего мира работают вдали от дома, в специально организованных турах и экспедициях, нам же предлагают взгляд британцев на Британию, включая локальности вроде Южного Лондона. Само обаяние, да и только.

© Стивен Барридж. Фотография из серии «Местные»
© Стивен Барридж. Фотография из серии «Местные»Фото: пресс-служба «Росфото»
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Выставка «Современная британская фотография» пройдёт с 17 февраля по 20 марта 2022 на втором этаже Дворового корпуса «Росфото».

6+

Анастасия Семенович

© Аннабель Элгар. Приманка, 2007
© Аннабель Элгар. Приманка, 2007Фото: пресс-служба «Росфото»
© Стивен Барридж. Фотография из серии «Местные»
© Стивен Барридж. Фотография из серии «Местные»Фото: пресс-служба «Росфото»

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