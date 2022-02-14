В «Росфото» покажут работы современных британских фотографов

Проект «Современная британская фотография» — часть одноимённого фестиваля, который проходит в «Росфото». На экспозиции вы увидите разные (включая сказочные) прочтения трендов, работы как состоявшихся мастеров, так и нового поколения фотографов. Многие связаны с поиском себя на стыке региональной идентичности и актуальной мультикультурности, осмыслением телесности и гендерных ролей.
Но не бойтесь, выставка не обещает быть агиткой от «загнивающего Запада», всё же это взвешенный проект. Например, Аннабель Элгар в своих снимках осмысляет древние легенды и сказки, то, как они переплетаются с городскими мифами. Стивен Барридж показывает «типичных жителей островов», а Оливер Трулав смешивает стилистику фэшн-фотографии и «соседских» съёмок жителей Южного Лондона. Люси Алекс Мак заходит в «сказочные» контексты дальше и показывает историю страны Оз.
Внимание британцев к себе и самодостаточное «островное» мышление порой вызывают зависть, но у них точно есть чему поучиться. Сотни именитых фотографов со всего мира работают вдали от дома, в специально организованных турах и экспедициях, нам же предлагают взгляд британцев на Британию, включая локальности вроде Южного Лондона. Само обаяние, да и только.
Выставка «Современная британская фотография» пройдёт с 17 февраля по 20 марта 2022 на втором этаже Дворового корпуса «Росфото».
6+
Анастасия Семенович