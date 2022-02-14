Водолазкин, Цыпкин, Воденников и другие будут вещать на «Книжном маяке Петербурга»

Фестиваль «Книжный маяк Петербурга» пройдет с 18 по 20 февраля. Он состоится уже в четвертый раз и в этом году пройдет в гибридном формате: часть мероприятий — их намечено более сотни — будут доступны только онлайн, а на некоторые можно будет как прийти на физическую площадку, так и посмотреть трансляцию.



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По словам организатора Дениса Котова, в феврале ориентиром фестиваля станет формула «Музыка смыслов» — подразумевается соединение звука и слова, аудиокниги, музыка, поэзия, мелодекламация, песни. В частности, в программе «Книжного маяка» появятся встречи, посвященные аудиорассказам, аудиосериалам, подкастам, чтение книги с музыкальным сопровождением, а также встречи с музыкантами и искусствоведами.



Кроме того, с этого года фестиваль планируют сделать межрегиональным — к празднику чтения присоединятся Владивосток, Сочи, Севастополь, Иркутск и другие. Так, в пятницу состоятся мероприятие «Дальний Восток — 3000: геолирика региона», на котором о дальневосточной литературе расскажет писатель Василий Авченко, и разговор о книге «Отдыхай, как Пушкин! Невероятные приключения русских писателей в Крыму» севастопольского экскурсовода Антона Меснянко.

Фестиваль стартует в 12:00 в пятницу, 18 февраля, с открытия в Российской национальной библиотеке, а завершится в полночь воскресенья, 20 февраля. В воскресенье в 20:00 в Эрмитажном театре состоится афтепати в гибридном формате.

В числе участников «Книжного маяка Петербурга» — писатели Евгений Водолазкин, Александр Цыпкин, Татьяна Москвина, Валерий Попов, Дмитрий Данилов, Анна Матвеева, Павел Крусанов, поэт Дмитрий Воденников, актер Андрей Ургант, музыкант Алексей Кортнев («Несчастный случай»). Также на одном из мероприятий ожидается появление Серафимы Сапрыкиной, которую организаторы призвали воспринимать исключительно как поэта, а не как участницу школьного скандала.



Так, в пятницу с 15:00 можно будет послушать секцию «Город, которого нет…», посвященную Петербургу, на которой писатели Валерий Попов, Наталья Берзина, Роман Всеволодов и Владимир Малышев сначала прочитают отрывки из своих произведений, а затем вместе с Сергеем Носовым, Еленой Жарихиной и Юлианной Черемской поговорят о влиянии города на их творчество, образ жизни и мыслей.

Также в пятницу в 18:00 состоится творческая встреча писателя Евгения Водолазкина, у которого в прошлом году вышел пятый роман — «Оправдание Острова», а в 18:30 — презентация романа писателя и драматурга Дмитрия Данилова «Саша, привет!», буквально на днях вышедшего из печати.

Для участия в мероприятиях онлайн или офлайн нужно зарегистрироваться на сайте «Книжного маяка Петербурга». Пока что на сайте доступна предварительная версия программы фестиваля, которая будет дорабатываться. Окончательную программу обещают отправить всем зарегистрированным пользователям.

При посещении офлайн-мероприятий в Доме журналиста, библиотеках Маяковского и Лермонтова, Российской национальной библиотеке, магазинах «Буквоед» и других точках просят учитывать действующие ограничения на количество участников, а также масочный режим.



16+

Елена Васильева

