Лисовец рассказал, как переболевшим COVID-19 получить QR-код по уровню антител

«Уровень антител не определен, сам факт их наличия выше референтного значения позволяет человеку претендовать и получить QR-код», — отметил глава комздрава. Он добавил, что положительный результат исследования должен превратиться в код за три дня, он автоматически появится в кабинете пациента на портале госуслуг. Действовать такой код будет полгода с момента сдачи крови на исследование.

В комздраве добавили, что лаборатории, в том числе частные, самостоятельно передают данные чиновникам. Все, что нужно потенциальному обладателю «антительного» кода — регистрация на портале госуслуг.