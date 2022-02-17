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Лисовец рассказал, как переболевшим COVID-19 получить QR-код по уровню антител

С понедельника жители Петербурга смогут получить заветный QR-код, вооружившись положительным результатом исследования на антитела к коронавирусу. О том, как будет проходить эта процедура, рассказал 17 февраля председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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«Уровень антител не определен, сам факт их наличия выше референтного значения позволяет человеку претендовать и получить QR-код», — отметил глава комздрава. Он добавил, что положительный результат исследования должен превратиться в код за три дня, он автоматически появится в кабинете пациента на портале госуслуг. Действовать такой код будет полгода с момента сдачи крови на исследование.

В комздраве добавили, что лаборатории, в том числе частные, самостоятельно передают данные чиновникам. Все, что нужно потенциальному обладателю «антительного» кода — регистрация на портале госуслуг.

Пригодятся ли QR-коды петербуржцам в ближайшее время, тот еще вопрос. Как писала «Фонтанка», чиновники готовятся к их отмене. Напомним также, что с понедельника в городе будет смягчен целый ряд ограничений. Каких именно — читайте в нашем материале.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

Guragcha
Точно, смена к них закончилась, не к ночи будут помянуты... Брысь, нечистые!
А "трудоголикова" уже четыре новых платформы осваивать начала для будущих инфекций. Вангует, тётка, там наверное не 5 лярдов, а неизмеримо больше. Пока налоги честных трудящихся льются в бюджет, это не остановить. Что делать?
274271616
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете т.елефон или номер карты.
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