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Вам показалось. В Госдепе заявили, что США никогда не называли точную дату вторжения России на Украину

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс 16 февраля заявил, что Соединенные Штаты никогда не называли точных сроков вторжения России на территорию Украины.

«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», — отметил Прайс в ходе брифинга.

По его словам, несостоявшееся «вторжение» не означает, что у американцев были ложные разведданные.

Напомним, что Джен Псаки еще 14 января заявила, что вторжение может начаться между серединой января и серединой февраля. В Москве любую информацию об эскалации конфликта категорически отрицали. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

Тем временем представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков доложил о том, что Южный и Западный военные округа начали возвращаться с места учений в места дислокации.

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Комментарии (4)

Piter Russo
Да чего уж там, пора награждать Байдена нобеливкой мира.
Что ж ты, фраер, сдал назад?
xepnuminu
а за городком соляра уже по 60.
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