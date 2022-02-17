Вам показалось. В Госдепе заявили, что США никогда не называли точную дату вторжения России на Украину

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс 16 февраля заявил, что Соединенные Штаты никогда не называли точных сроков вторжения России на территорию Украины.



«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», — отметил Прайс в ходе брифинга.

По его словам, несостоявшееся «вторжение» не означает, что у американцев были ложные разведданные.