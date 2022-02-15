Фигуристка Валиева завершила свое выступление со слезами на глазах. После короткой программы она занимает первое место

После своего выступления юная спортсменка расплакалась. Зрители приветствовали ее аплодисментами. Судьи поставили Валиевой 82,16 балла.



Слезы Камилы! Великая, для нас ты уже великая чемпионка 😭 pic.twitter.com/KdeU2FqtDt — Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022

Второй стала Анна Щербакова с результатом в 80,20 балла. На третье место судьи поставили Каори Сакамото из Японии (79,84). Еще одна россиянка Александра Трусова упала с тройного акселя. В итоге она получила 74,60 балла, что позволило ей занять лишь четвертую строчку.



👏 Щербакова – волшебница! Всё чисто, всё невероятно красиво



Аня шикарно исполнила свою короткую программу. Мощно, утонченно и очень четко. Заслуженные 80,20 балла для действующей чемпионки мира и промежуточное второе место 💪 pic.twitter.com/q2Gjn67TsB — Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022

🚀 Сааааша! Боролась Трусова за тройной аксель, но не спасла 😰😰😰



Все остальное было исполнено просто ИДЕАЛЬНО! В произвольной программе Саша еще обязательно отыграется. Там ждем четверные от нашей ракеты!



А пока 74,60 балла.



Ну какие же у нас невероятные девушки! pic.twitter.com/lOUCOVBZxn — Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022

👸👸👸 НАШИ КОРОЛЕВЫ ЛЬДА! МЫ ЛУЧШИЕ ПОСЛЕ КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ! ЛУЧШИЕ!



Между нашими девушками вклинилась только японка



Вот они, самые сильные фигуристки планеты. И они еще раз показали это миру! А дальше просто сделайте красиво в произвольной, девчонки 😉



Мы вас ЛЮБИМ 😍 pic.twitter.com/D6Al7Q6hkR — Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022

Напомним, что вокруг Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине разразился допинговый скандал. После победы в командном турнире выяснилось, что ее проба от декабря дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Из-за этого награждение сначала перенесли, а потом совсем отменили.

