FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
76.58р86.85р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Фигуристка Валиева завершила свое выступление со слезами на глазах. После короткой программы она занимает первое место

На Олимпиаде в Пекине завершилась короткая программа у фигуристок. Промежуточное первое место заняла Камила Валиева.

25
Печать

После своего выступления юная спортсменка расплакалась. Зрители приветствовали ее аплодисментами. Судьи поставили Валиевой 82,16 балла.

Второй стала Анна Щербакова с результатом в 80,20 балла. На третье место судьи поставили Каори Сакамото из Японии (79,84). Еще одна россиянка Александра Трусова упала с тройного акселя. В итоге она получила 74,60 балла, что позволило ей занять лишь четвертую строчку.

Напомним, что вокруг Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине разразился допинговый скандал. После победы в командном турнире выяснилось, что ее проба от декабря дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Из-за этого награждение сначала перенесли, а потом совсем отменили.

Решался вопрос о допуске Валиевой до участия в личном турнире одиночниц. После 8-часового заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда в Пекине арбитры приняли решение все-таки разрешить Камиле продолжить выступления. В то же время МОК объявил, что награждения одиночниц тоже не будет, если Валиева займет призовое место.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

RMN
Умыть, успокоить и выдать замуж за пожилого олигарха.
shushu
женское фигурное катание превратилось в детское фигурное катание
suba56
Вот уже и предуктал допингом стал, а всего-то защищает миокард от гипоксии. Надо и аспирин в эту компанию записать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний