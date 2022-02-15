Ремонтом тяговой сети в петербургском метро за 3 млрд займется «Метрострой Северной столицы»

«Метрострой Северной столицы» объявил запрос предложений на реконструкцию тяговой сети первой линии петербургского метро. Ранее конкурс пытался провести сам метрополитен, однако закупку отменили.
Документация о запросе предложений опубликована накануне, начальная цена — 3,16 млрд рублей. Речь идет о сети станций «Автово», «Технологический институт — 1, 2» и «Площадь Ленина».
Ранее аналогичный аукцион объявляло ГУП «Петербургский метрополитен», причем начальная цена была выше — 3,32 млрд рублей. Однако затем закупку отменили: «Фонтанке» на предприятии объясняли, что принято решение об изменении формы торгов. Так в итоге и получилось — генподрядчиком стал «Метрострой Северной столицы» на безальтернативной основе, теперь он ищет субподрядчиков. МСС является единственным поставщиком на строительство, проектирование и реконструкцию подземки в Петербурге. В приложении к соответствующему постановлению правительства указаны 37 объектов, общая стоимость работ превышает 600 млрд рублей. Среди них — реконструкция тяговой сети 825В на 1-й линии метро.