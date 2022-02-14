Валиева сквозь слезы: «Эти дни для меня были очень сложными»

Российская фигуристка Камила Валиева впервые высказалась по поводу ситуации, в которой она оказалась на Олимпиаде в Пекине. В интервью Первому каналу 14 февраля со слезами на глазах 15-летняя спортсменка рассказала о своих эмоциях.



«Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу результат», — заявила Валиева.

