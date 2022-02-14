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Валиева сквозь слезы: «Эти дни для меня были очень сложными»

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Российская фигуристка Камила Валиева впервые высказалась по поводу ситуации, в которой она оказалась на Олимпиаде в Пекине. В интервью Первому каналу 14 февраля со слезами на глазах 15-летняя спортсменка рассказала о своих эмоциях.

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу результат», — заявила Валиева.

Самая юная фигуристка в составе российской команды на Олимпиаде 15-летняя Камила Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной, выигравшей золотые медали. Церемонию награждения призёров перенесли сначала с понедельника на вторник, а затем на неопределённое время. В МОК сообщили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее стало известно, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой ситуации и о том, что может грозить Валиевой.

Спортсменку сначала отстранили от дальнейшего выступления на Олимпиаде. Однако РУСАДА сумел добиться ее допуска. Международный олимпийский комитет, Международное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на это решение. Однако суд оставил в силе решение РУСАДА. Соревнования одиночниц стартуют 15 февраля.

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Комментарии (8)

Slava_Rossii
Не надо было принимать запрещёнку, не пришлось бы волноваться и плакать.
MidNightWoodpecker
интересно, а где сейчас тренер , с чьего ведома девочка села на химию? надеюсь, уже даёт показания в СК?
266410437
месячные ?
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