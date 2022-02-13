«Камила, мы с тобой»: в Москве появились баннеры в поддержку фигуристки Валиевой

Как передает 13 февраля ТАСС, на баннерах и экранах зданий написано «Камила, мы с тобой!»

«Фонтанка» писала, что 13 февраля в Пекине пройдет выездная панель Спортивного арбитражного суда, которая решит, можно ли Камиле выступать на турнире одиночниц на Олимпиаде или нет. Вердикт вынесут 14 февраля, за сутки до старта самих соревнований.



Самая юная фигуристка в составе российской олимпийской сборной в командном турнире взяла золотые медали. Однако из-за допинг-пробы российской спортсменки начались разбирательства. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

