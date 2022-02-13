FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Камила, мы с тобой»: в Москве появились баннеры в поддержку фигуристки Валиевой

21
Печать

Портреты российской фигуристки Камилы Валиевой появились на баннерах и уличных экранах Москвы.

Как передает 13 февраля ТАСС, на баннерах и экранах зданий написано «Камила, мы с тобой!»

«Фонтанка» писала, что 13 февраля в Пекине пройдет выездная панель Спортивного арбитражного суда, которая решит, можно ли Камиле выступать на турнире одиночниц на Олимпиаде или нет. Вердикт вынесут 14 февраля, за сутки до старта самих соревнований.

Самая юная фигуристка в составе российской олимпийской сборной в командном турнире взяла золотые медали. Однако из-за допинг-пробы российской спортсменки начались разбирательства. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

Василий?!=092
То, что Ваомева выступает без флага и без гимна - виноваты не спортсмены, а мошенники, которые занимаются бюрократическими формальностями и процедурами. В России есть хорошие врачи, милиционеры, пожарные, учителя, и директора школ - но товарищ майор, имеющий дачу, дворец и яхту, чихал хотел на законы и процедуры. Превычка рисовать на выборах и на судах, распространилась на внешнюю политику, включая олимпиаду.
Brit
Мы с тобой что? Мы с тобой вместе сядем? Или вместе ляжем?
Свободу Лёхе!
Ребёнок после той пробы уже Чемпионат Европы выиграл, руки прочь от ребёнка!..)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний