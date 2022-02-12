Дневник Олимпиады: Валиева смеется и ждет своей участи, а лыжницы выигрывают золото и поют

По заветам Пескова

Каждый день на Олимпиаде теперь начинается с новостей о 15-летней фигуристке Камиле Валиевой. В этот раз спортсменка шла на тренировку, как и посоветовал ей Дмитрий Песков, — не пряча лицо и с улыбкой.

👏 Журналисты в микст-зоне встретили аплодисментами Камилу Валиеву после тренировки.



🤝 С ней вместе через микст-зону прошёл пресс-атташе Олимпийского комитета России Константин Выборнов.



🎥 Матч ТВ pic.twitter.com/HqOpMqMu8I — Матч ТВ (@MatchTV) February 12, 2022

Однако радоваться пока причин нет. Уже 13 февраля в Пекине пройдет выездная панель Спортивного арбитражного суда, которая решит, можно ли Камиле выступать в турнире одиночниц на Олимпиаде или нет. Вердикт вынесут 14-го, за сутки до старта самих соревнований. Арбитрами выступят Фабио Иудика (Италия), Джеффри Бенц (США), Весна Бергант Ракочевич (Словения).



Самая сомнительная фигура в этом списке — Джеффри Бенц. Он мало того что из США, команда которых стала серебряными призерами командного турнира фигуристов и прямо заинтересована в дисквалификации российской команды, так еще он бывший член совета директоров Федерации фигурного катания США и бывший член сборной США по фигурному катанию. То есть найти более «независимого» судью было бы очень непросто.

Доктор с сомнительной репутацией

Тренер Валиевой Этери Тутберидзе в эфире Первого канала дала первый развернутый комментарий по ситуации с фигуристкой. В частности, она заявила, что на сто процентов уверена в невиновности Камилы.

«Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным допинг-тестом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотный план — ну, не знаю, или и то и другое. Очень надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность. Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто и что решает, но надеюсь, что справедливость как-то восторжествует», — заявила Тутберидзе.



В то же время выяснилось, что в штаб Тутберидзе входит врач Филипп Шветский, ранее отбывавший наказание за нарушение антидопинговых правил. В 2007 году шестерых российских гребцов поймали на допинге. Шветский, занимавший тогда должность врача сборной России по академической гребле, признался во введении спортсменам легальных препаратов нелегальным способом — внутривенно. В отношении персонала фигуристки РУСАДА уже начало расследование, которое должно дать ответ на вопрос, каким образом запрещенный препарат попал в организм несовершеннолетней девочки. Последствия для взрослых могут быть очень серьезными, вплоть до уголовной ответственности.

Третье золото

Главные герои дня — российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, победившие в эстафете 4x5 км. Для Сориной и Степановой золотые медали Игр в Пекине вообще стали первыми олимпийскими наградами в карьере. В целом россиянки не побеждали в эстафетах на Олимпиаде с 2006 года.

Больше всех радовалась победе Ступак, устроившая танцы на призовом подиуме.

Ступак снова зажгла на пьедестале 💃



Танцуем с Юлей всей страной 🥳 pic.twitter.com/222vUVfYON — Матч ТВ (@MatchTV) February 12, 2022

А потом еще и спела!

Ступак сегодня не только танцевала, а еще и пела 😍



Юля – ❤❤❤ pic.twitter.com/XpeNPFT2S1 — Матч ТВ (@MatchTV) February 12, 2022

«Настрой был крутой, злой — хотелось расхреначить всех», — призналась она же после победной гонки.

Неудачи

Но провалов в субботу было больше. Петербургский конькобежец Артем Арефьев занял лишь 7-е место на дистанции 500 м. После финиша он не находил себе места.

«Я обосрался по всем фронтам! На протяжении трех лет я проживаю это каждый раз, и вот это случилось снова. Все это время я жил олимпийской мечтой, что не обосрусь здесь, что у меня получится. Но сегодня все сложилось совсем не так, как должно было. Ощущение, что у меня отняли мечту, несмотря на то что я сам ее упустил», — признался Арефьев в разговоре с журналистами.

В биатлонном спринте на 10 км петербургский биатлонист Максим Цветков вновь занял обидное четвертое место, отстав от выигравшего бронзу норвежца Тарьея Бо на 0,7 секунды. Несмотря на это, Цветков держался после финиша молодцом.

«Второе четвертое место меня не выбьет. Я понимал, что нужно бороться за то, чтобы завтра (в гонке преследования. — Ред.) были хорошие позиции. Сегодня поменялась погода, очень чувствуется недостаток кислорода. Я думаю, все видели, я приехал на финиш и очень долго лежал — голова кругом, еле дошел до комнаты переодевания. Надеюсь, завтра чуть полегче состояние будет», — заявил Цветков.



Совершенно безумный матч провела мужская сборная России по хоккею против Чехии. Команды устроили перестрелку и ушли на овертайм при счете 5:5. В дополнительное время точнее оказались чехи. Для российской команды эта игра уже не имела значения: россияне досрочно вышли в четвертьфинал. Просто немного обидно и тревожно. Зато на трибунах была своя атмосфера.

Красавчик мужчина👏👏👏

Китайский диджей на Олимпиаде-2022 во время женской игры в хоккей с шайбой между командами России и США включил в поддержку нашей команды песню «Катюша» pic.twitter.com/FAjg1NE6KR — BIGG BOSS (@nashchel111) February 11, 2022