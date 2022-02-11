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«Выступай и всех побеждай». В Кремле поддержали Валиеву

Пресс-секретарь российского президента заявил о поддержке фигуристки Камилы Валиевой.

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«И безгранично, абсолютно безгранично, и полностью и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: Камила не прячь своего лица, ты — россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай», — цитирует 11 февраля Дмитрия Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента также заявил об уважении к WADA и МОК. Песков призвал дождаться завершения разбирательства по ситуации со спортсменкой. Он допустил, что в данном случае речь идет о «недоразумении».

Камила Валиева участвовала в командном турнире Олимпиады в Пекине в составе сборной России, выигравшей золотые медали. Церемонию награждения призёров перенесли сначала с понедельника на вторник, а затем — на неопределённое время. В МОК сообщили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой российской спортсменки.

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Комментарии (13)

Эд Хэммет
Не слишком ли много недоразумений с допингом? А девочку в любом случае надо поддержать. У неё есть тренеры, врачи, в общем большие дяди. Вот с них и следует спрашивать. Кстати, нет на слуху фамилий врачей, которые причастны к применению допинга нашими спортсменами, и были бы привлечены к ответственности за это.
Local
Камила,покажи личико.
ЧижПыж
Баян...
На машине едет с дачи семья: папа, мама, сын лет трех-четырех. Останавливает их гаишник:
- Дыхните в трубочку.
Папа подышал - трубочка показывает, что он пьян. - Не может быть! У вас трубочка неисправна. Вот, пусть жена моя подышит - она точно не может быть пьяна, и вы увидите, что ваш прибор сломался!
Дышит мама, и трубочка показывает, что она пьяна.
- Не может такого быть! Вот, ребенка проверьте, уж это точно вам докажет, что не мы пьяны, а прибор неисправен! Дышит ребенок, и трубочка показывает, что он пьян. Гаишнику делать нечего:
- Действительно, сломался прибор.
Он отпускает машину. Едет машина дальше, папа обращается к маме:
- Вот, я же тебе говорил, что ребенку 100 грамм никогда не помешают!
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