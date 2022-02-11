«Выступай и всех побеждай». В Кремле поддержали Валиеву

«И безгранично, абсолютно безгранично, и полностью и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: Камила не прячь своего лица, ты — россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай», — цитирует 11 февраля Дмитрия Пескова РИА Новости.



Пресс-секретарь президента также заявил об уважении к WADA и МОК. Песков призвал дождаться завершения разбирательства по ситуации со спортсменкой. Он допустил, что в данном случае речь идет о «недоразумении».