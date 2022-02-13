Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла бронзу Олимпиады в Пекине

Российская конькобежка Ангелина Голикова 13 февраля выиграла бронзовую медаль Олимпиады — 2022 в Пекине на дистанции 500 метров. Ее результат — 37,21.

Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала американка Эрин Джексон. Второе место заняла Михо Такаги из Японии.



30-летняя Голикова является чемпионкой мира 2021 года на этой дистанции. Кроме этого, она — многократный призер мировых первенств и чемпионатов Европы.



Отметим, что это уже четвертая медаль российских олимпийцев за один день и 17-я с начала Олимпиады в Пекине. Ранее в воскресенье золото в копилку российской сборной принесли лыжники, выигравшие мужскую эстафету. Также бронзу завоевал биатлонист Эдуард Латыпов, а шорт-трекист Константин Ивлиев — серебро.

