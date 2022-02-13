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Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла бронзу Олимпиады в Пекине

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Российская конькобежка Ангелина Голикова 13 февраля выиграла бронзовую медаль Олимпиады — 2022 в Пекине на дистанции 500 метров. Ее результат — 37,21.

Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала американка Эрин Джексон. Второе место заняла Михо Такаги из Японии.

30-летняя Голикова является чемпионкой мира 2021 года на этой дистанции. Кроме этого, она — многократный призер мировых первенств и чемпионатов Европы.

Отметим, что это уже четвертая медаль российских олимпийцев за один день и 17-я с начала Олимпиады в Пекине. Ранее в воскресенье золото в копилку российской сборной принесли лыжники, выигравшие мужскую эстафету. Также бронзу завоевал биатлонист Эдуард Латыпов, а шорт-трекист Константин Ивлиев — серебро.

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Комментарии (3)

266597475
проклятые натовскик русофобы и сюды проползли. Конькобежиха - во как правильно !
Артист ритуальных услуг
Шо, тоже под мильдонием была?
Конспиролог 2077
Нет никакой сборной России. Есть россиянские спортсмены под белым флагом, которые падают, ни хрена не понимают, колятся разными шмурдяками, смеются, суют палки в нос и играют в хоккей в намордниках.
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