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Российские лыжники выиграли первое золото в эстафете на Олимпиаде за 42 года

Победой мужской сборной России по лыжным гонкам завершилась эстафета 4х10 км на Олимпиаде в Пекине.

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В золотой состав россиян вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Серебро выиграли норвежцы с отставанием на 1 минуту 7,2 секунды. Бронза досталась Франции (+1.16,4).

Для российских лыжников это первая победа в эстафете на Олимпиаде за 42 года.

Ранее золото в эстафете выиграли российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Всего на счету отечественной команды теперь четыре золотых медали, три из которых выиграли лыжники.

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Комментарии (33)

263306601
Круто..!
Быть Первым это на всю жизнь...
ДуремарСПб.
Четыре мужчины без флага без герба без гимна без флага без единого слова Россия на габаритах выиграли 4 золотую медаль для одинокого диктатора на олимпийской церемонии открытия..Или третью золотую.Это не точно.
zlopopik
Парни - молодцы! Все справились! И Сергей Устюгов не подвёл - вот, что значит мотивация. Спасибо спортсменам, спасибо тренерам!
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