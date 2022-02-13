Российские лыжники выиграли первое золото в эстафете на Олимпиаде за 42 года

В золотой состав россиян вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

❤️ С ФЛАГОМ! ВОТ ТАК КРАСИВО! ДАААА! А что там Клебо? Второй в итоге на финише. У французов бронза, но главное – ЗОЛОТО НАШЕ! pic.twitter.com/mnzDo3a0Ew

Серебро выиграли норвежцы с отставанием на 1 минуту 7,2 секунды. Бронза досталась Франции (+1.16,4).



Для российских лыжников это первая победа в эстафете на Олимпиаде за 42 года.



Ранее золото в эстафете выиграли российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.



Всего на счету отечественной команды теперь четыре золотых медали, три из которых выиграли лыжники.

