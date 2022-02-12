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Российские лыжницы выиграли третье золото на Олимпиаде в Пекине

В копилке России ещё одна золотая медаль.

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Победой сборной России завершилась эстафетная дорожная гонка 4х5 км на Олимпиаде в Пекине 12 февраля. В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Серебро досталось Германии, бронза — Швеции.

Это третья золотая медаль российской команды на Олимпиаде в Пекине. Благодаря этому отечественные спортсмены поднялись на седьмое место в командном зачёте (3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград).

В медальном зачёте лидирует Германия (7 золотых и 5 серебряных медалей).

Отметим, что российские лыжницы не выигрывали в олимпийских эстафетах с 2006 года.

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Комментарии (14)

Понаехал на Невский
Золотые наши девочки-лыжницы!!!! Крутые чемпионки!!!🎉🎉🎉🎉🎉
dedmoroz_5e4d8827384c2
Феерическая победа! Ну, тётки, дали угля! Зубами вцепились в немок, Степанова дожала в лучшем стиле! Фантастика! Можно учебники писать и фильмы снимать! Молодцы! И Губерниев тоже! Молодец, так болел, что Великая китайская стена качалась....
sektor7
Красивая золотая эстафета.
Спасибо, девушки! Порадовали.
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