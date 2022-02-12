Российские лыжницы выиграли третье золото на Олимпиаде в Пекине

Победой сборной России завершилась эстафетная дорожная гонка 4х5 км на Олимпиаде в Пекине 12 февраля. В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Серебро досталось Германии, бронза — Швеции.
Наши золотые красавицы!— Сергей (@srqa1964) February 12, 2022
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. pic.twitter.com/6UC9sXrDsG
Это третья золотая медаль российской команды на Олимпиаде в Пекине. Благодаря этому отечественные спортсмены поднялись на седьмое место в командном зачёте (3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград).
В медальном зачёте лидирует Германия (7 золотых и 5 серебряных медалей).
Отметим, что российские лыжницы не выигрывали в олимпийских эстафетах с 2006 года.