У России еще одна медаль Олимпиады. Серебро в Пекине завоевал шорт-трекист Константин Ивлиев

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев в воскресенье, 13 февраля, выиграл серебряную медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров. Его результат — 40, 45.

Золото в этой дисциплине завоевал Лю Шаоанг из Венгрии. Бронзовая медаль у канадца Стивена Дюбуа.



Для 21-летнего Ивлиева Олимпиада в Пекине стала дебютной. Он является многократным призером юниорского чемпионата мира, двукратным призером универсиады и чемпионом Европы 2021 года на дистанции 500 метров.



Ранее в воскресенье золотую медаль в копилку российской сборной принесли лыжники, выигравшие мужскую эстафету. Также бронзу завоевал биатлонист Эдуард Латыпов.

