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У России еще одна медаль Олимпиады. Серебро в Пекине завоевал шорт-трекист Константин Ивлиев

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Российский шорт-трекист Константин Ивлиев в воскресенье, 13 февраля, выиграл серебряную медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров. Его результат — 40, 45.

Золото в этой дисциплине завоевал Лю Шаоанг из Венгрии. Бронзовая медаль у канадца Стивена Дюбуа.

Для 21-летнего Ивлиева Олимпиада в Пекине стала дебютной. Он является многократным призером юниорского чемпионата мира, двукратным призером универсиады и чемпионом Европы 2021 года на дистанции 500 метров.

Ранее в воскресенье золотую медаль в копилку российской сборной принесли лыжники, выигравшие мужскую эстафету. Также бронзу завоевал биатлонист Эдуард Латыпов.

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Комментарии (2)

52525252
Из какой он страны,где флаг страны,где гимн. Позорище.
ivan5_5e4d10fe646f6
Не у рф а у rруппы спoртсменoв пoд белым флаroм. В статистику пo roдам эта пoбеда не вхoдит как "пoбеда рф". Мы же не roвoрим чтo "вo втoрoй мирoвoй пoбедила рoссийская империя"? Какoй флаr тех и пoбеда.
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