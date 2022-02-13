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Посмотрите, как десятки корги резвятся в снегу, кувыркаются и сидят на руках у петербуржцев

Встреча петербургских любителей корги прошла в Московском районе города 13 февраля. Вместе с прохожими умилялся фотограф «Фонтанки».

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В воскресный полдень горожане вместе со своими четвероногими друзьями начали собираться в парке Авиаторов.

Это пятая по счёту «коргитуса», которую организовали Катя, Дима и Рик. Именно после его появления чуть больше двух лет назад у пары возникла идея совместного досуга — говорят, корги чрезвычайно дружелюбны и активно общаются с сородичами.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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На встречах рады не только корги, но и собакам других пород, а также тем, кто только мечтает о питомце. Желающие могут не только понаблюдать за «коржами», но и подержать на руках, конечно, с разрешения хозяина.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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Любовь к корги разделяет королева Великобритании Елизавета II. В разное время у неё было более 30 корги и дорги. Последние появились по недосмотру от миниатюрной таксы сестры королевы принцессы Маргарет.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (11)

hal9000
Корги собаки для бабушек..))..из англичан ,сеттеры прикольные..особенно ирландские,замирают так интересно когда что то найдут..их в этот момент можно за хвост тащить..правда укусят..))
274195944
Не особо корги и дружелюбные, свой такой дома, так вот на счёт подраться - в первых рядах, размер собаки не важен.
ДуремарСПб.
Шуваловские корги на джете с логотипом Россия прилетали?
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