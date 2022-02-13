Посмотрите, как десятки корги резвятся в снегу, кувыркаются и сидят на руках у петербуржцев

В воскресный полдень горожане вместе со своими четвероногими друзьями начали собираться в парке Авиаторов.
Это пятая по счёту «коргитуса», которую организовали Катя, Дима и Рик. Именно после его появления чуть больше двух лет назад у пары возникла идея совместного досуга — говорят, корги чрезвычайно дружелюбны и активно общаются с сородичами.
На встречах рады не только корги, но и собакам других пород, а также тем, кто только мечтает о питомце. Желающие могут не только понаблюдать за «коржами», но и подержать на руках, конечно, с разрешения хозяина.
Любовь к корги разделяет королева Великобритании Елизавета II. В разное время у неё было более 30 корги и дорги. Последние появились по недосмотру от миниатюрной таксы сестры королевы принцессы Маргарет.