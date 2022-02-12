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РИА Новости: KLM остановила полёты на Украину

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Нидерландская авиакомпания KLM прекращает воздушные перелёты на Украину. Об этом 12 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

8 февраля издание LB.ua проинформировало о том, что ирландская авиакомпания Ryanair остановила продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. «В январе сразу четыре европейские авиакомпании — Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, KLM — отказались от ночных стоянок самолетов в Киеве на фоне сообщений о предполагаемом вторжении РФ. Сотрудники Lufthansa сообщили пассажирам, что переносят рейсы, поскольку экипажам опасно ночевать в Киеве из-за обострения политической ситуации», — отмечалось в новости.

Сегодня власти Нидерландов, как и многих других стран, призвали своих граждан покинуть Украину. Германия перевела своё генконсульство из Донецка во Львов.

О ситуации вокруг Украины читайте в материале «Фонтанки» «Градус растет. Мир ждет войны, запасается фасолью и считает российские батальоны».

Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние недели на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает численность своих войск на границе с Украиной для возможного вторжения. Президент Владимир Зеленский заявил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают. Президент США Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину.

В конце января американское посольство в Киеве призвало граждан США рассмотреть возможность уехать с Украины из-за возможного «нападения» России. Также Госдеп предписал семьям американских дипломатов покинуть Украину и Белоруссию. Вслед за США более десятка государств попросили своих граждан покинуть страну. 11 февраля Джо Байден призвал американцев немедленно уехать с Украины из-за угрозы российской агрессии.

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Комментарии (10)

Danik
Уже даже как-то не ловко.
Ихние штирлицы даже дату узнали!
Хреново будет, если это правдой окажется!
Натянем нос проклятым янки! )))
X-кот
Мистер Бин, попутали малость, бывает. В бункере историю заделали.
Андрей Ник
ааааа!!!!
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