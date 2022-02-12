РИА Новости: KLM остановила полёты на Украину

8 февраля издание LB.ua проинформировало о том, что ирландская авиакомпания Ryanair остановила продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. «В январе сразу четыре европейские авиакомпании — Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, KLM — отказались от ночных стоянок самолетов в Киеве на фоне сообщений о предполагаемом вторжении РФ. Сотрудники Lufthansa сообщили пассажирам, что переносят рейсы, поскольку экипажам опасно ночевать в Киеве из-за обострения политической ситуации», — отмечалось в новости.

Нидерландская авиакомпания KLM прекращает воздушные перелёты на Украину. Об этом 12 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Сегодня власти Нидерландов, как и многих других стран, призвали своих граждан покинуть Украину. Германия перевела своё генконсульство из Донецка во Львов.



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