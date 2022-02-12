Спортивный арбитраж может рассмотреть дело Валиевой уже 12 февраля — за закрытыми дверями. Впервые высказалась Тутберидзе

Спортивный арбитражный суд может рассмотреть дело российской фигуристки Камилы Валиевой, в анализах которой нашли запрещенный препарат, в период с 12 февраля до вечера 13 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального секретаря суда Матье Реба.

Комиссия будет состоять из трех судей. Спешка обусловлена тем, что спортсменке еще предстоит выступление в одиночном катании.



Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что абсолютно уверена в том, что юная спортсмена невиновна.

