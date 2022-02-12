Спортивный арбитраж может рассмотреть дело Валиевой уже 12 февраля — за закрытыми дверями. Впервые высказалась Тутберидзе

Спортивный арбитражный суд может рассмотреть дело российской фигуристки Камилы Валиевой, в анализах которой нашли запрещенный препарат, в период с 12 февраля до вечера 13 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального секретаря суда Матье Реба.
Комиссия будет состоять из трех судей. Спешка обусловлена тем, что спортсменке еще предстоит выступление в одиночном катании.
Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что абсолютно уверена в том, что юная спортсмена невиновна.
«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов, и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись», — сказала она в эфире «Первого канала».
Тутберизде заявила, что Валиеву «не бросили ни в коем случае», и предположила: тот факт, что спортсменку с сомнительной допинг-пробой допустили до участия в Олимпиаде и объявили о результатах анализов только после успеха на льду, — «или это роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план».
Российское антидопинговое агентство накануне объявило о начале расследования в отношении персонала Валиевой.
В анализах Камилы нашли триметазидин, этот препарат внесен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных. Его назначают при лечении кардиологических проблем, в частности гипоксии или ишемии.
«Фонтанка» подробно рассказывала об этой ситуации и о том, что может грозить Валиевой.