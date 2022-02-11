РУСАДА начало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой

«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищённого лица», — говорится в официальном заявлении РУСАДА.



Напомним, что в анализах 15-летней Валиевой нашли триметазидин, внесённый в список запрещенных препаратов Всемирным антидопинговым агентством. Обычно его назначают при лечении кардиологических проблем, в частности гипоксии или ишемии. В качестве допинга он помогает легче переносить физические нагрузки при тренировках и повышает выносливость.