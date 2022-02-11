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РУСАДА начало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой, в анализах которой нашли запрещённый препарат. Как пояснили на официальном сайте РУСАДА 11 февраля, причиной стал несовершеннолетний статус спортсменки.

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«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищённого лица», — говорится в официальном заявлении РУСАДА.

Напомним, что в анализах 15-летней Валиевой нашли триметазидин, внесённый в список запрещенных препаратов Всемирным антидопинговым агентством. Обычно его назначают при лечении кардиологических проблем, в частности гипоксии или ишемии. В качестве допинга он помогает легче переносить физические нагрузки при тренировках и повышает выносливость.

Камила Валиева участвовала в командном турнире Олимпиады в Пекине в составе сборной России, выигравшей золотые медали. Церемонию награждения призёров перенесли сначала с понедельника на вторник, а затем — на неопределённое время. В МОК сообщили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой российской спортсменки.

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Комментарии (9)

blackcatwhitecat
Опять на Шветского все спишут? Ему не впервой. Зато медаль потом дадут.
Piter Russo
Гипоксия может быть на фоне ковида или постковида.. возможно препарат врачи давали Валиевой..
Типичный Димон
Свои бы не стали подставлять ребенка. Стало быть - америкосы подсыпали.
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