Петербургские охотники за северным сиянием показали «идеальный передний план»

Яркое северное сияние наблюдают петербуржцы в Ленобласти вторые сутки подряд.
В ночь с 11 на 12 февраля солнечная активность была высока, и небо очистилось от облаков. Поэтому охота за авророй была удачной. Такие кадры сделал читатель «Фонтанки» Евгений в 02:20 ночи у Шепелевского маяка.
На самые популярные среди «охотников» точки приехали десятки людей. «Толпа фотографов-охотников без фонариков — идеальный передний план», — рассказывают в телеграм-канале «Астро Фото Болото». У «охотников» есть негласное правило не пользоваться источниками света.
Напомним, в ночь на пятницу северное сияние было очень ярким. Чистое небо тоже удалось найти, несмотря на то что в Петербурге было облачно.