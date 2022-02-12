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Петербургские охотники за северным сиянием показали «идеальный передний план»

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Яркое северное сияние наблюдают петербуржцы в Ленобласти вторые сутки подряд.

В ночь с 11 на 12 февраля солнечная активность была высока, и небо очистилось от облаков. Поэтому охота за авророй была удачной. Такие кадры сделал читатель «Фонтанки» Евгений в 02:20 ночи у Шепелевского маяка.

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На самые популярные среди «охотников» точки приехали десятки людей. «Толпа фотографов-охотников без фонариков — идеальный передний план», — рассказывают в телеграм-канале «Астро Фото Болото». У «охотников» есть негласное правило не пользоваться источниками света.

Напомним, в ночь на пятницу северное сияние было очень ярким. Чистое небо тоже удалось найти, несмотря на то что в Петербурге было облачно.

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Комментарии (1)

Tattiana
Скоро в СПб будут не только летом на белые ночи ездить, но и зимой на северное сияние.
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