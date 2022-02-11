Спикер Федерального собрания Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.
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Матвиенко: «За историей с допинг-пробами Валиевой угадываются манипуляции спецслужб, понятно каких»
Спикер Федерального собрания Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.
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