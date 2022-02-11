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Матвиенко: «За историей с допинг-пробами Валиевой угадываются манипуляции спецслужб, понятно каких»

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Спикер Федерального собрания Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

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Комментарии (3)

shipland1
Запели, все у них виноваты, кроме них самих
Гангрена
какая та гнусная пародия на СССР...
Brit
Мечтает о лаврах Родченко?
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