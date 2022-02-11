Куда пойти 11–13 февраля: «Оазис» у залива, выставка осколков «Стеклянки» и хоррор-опера про человечество

Фото: Скриншот youtube.com/20th Century Studios Russia Поделиться Поделиться







В гиде «Фонтанки» на этот уик-энд — два десятка идей, как и где провести досуг в центре или не выходя из дома.

Актуальное

«Севкабель Порт» прирос островами До 13 февраля, 6+

В Доме быта в восточной части «Севкабель Порта» появился «Оазис». Художник-флорист Ксения Тихоненко сформировала на площадке острова из растений и мха, гуляя среди которых или сидя напротив. можно мысленно перенестись в летний лес. Именно на природе есть место только самому главному: объекту и смотрящему, ничего лишнего, — считает автор. В саду даже поставили стулья для наблюдений. Вход свободный.



«Ленфильм» покажет гонконгские драмы 12 и 13 февраля, 18+

В этот уик-энд на «Ленфильме» — спецпоказы картин гонконгского режиссёра Вонга Карвая. Первое на очереди «Любовное настроение» — история о соседях, которые одновременно заезжают в один и тот же дом и постепенно сближаются. На следующий день — «Чунгкингский экспресс», главных героев которого кроме профессии ничто не связывает: оба полицейские. Показы драм пройдут на китайском (кантонский диалект) с русскими субтитрами. Нужен QR-код.

Азбуки от знаменитых художников — в KGallery До 10 апреля, 16+

Галерея в KGallery провозгласила февраль и март «Временем азбук». Два месяца в залах показывают буквари, иллюстрированные самыми разными художниками — от Александра Бенуа и Владимира Маяковского до, например, Ильи Кабакова. Экспонаты отбирали несколько лет. Вход — только по QR-коду.

Фото: kgallery.ru Поделиться Поделиться







На выставках

«Кристалл чистой крезы» отразит сумасшествие До 2 апреля, 18+

В Галерее Марины Гисич развернулось подлинное безумие. По крайней мере так заявляет художник Иван Горшков и кураторы его персональной выставки «Кристалл чистейшей крезы». Главная идея экспозиции, составленной из сложносовместимых цветов и вещей, в том, что в искусство порой превращаются заурядные вещи: игрушки и мебель, конфетти, посуда, распечатанные мемы. Чтобы это понять, нужно только не бояться «сойти с ума».



«Росфото» переносит в Лондон До 10 апреля, 6+

В Парадном корпусе «Росфото» несколько месяцев доступна ретроспективная выставка члена агентства Magnum Photos Марка Пауэра, чьи фотографии хранятся в коллекциях по всему миру. На экспозиции несколько разделов: часть посвящена избранным кадрам из серии «Прогноза погоды для судоходства» 1996 года про подготовку погодных сводок для кораблей. Отдельно в пространстве оформлена серия 2007 года «26 различных окончаний» — фотокарта пригородов Лондона. Вход на выставку «Картинки из дома» только по QR-коду.



© Mark Power/ Magnum Photos. Фотография из серии «26 различных окончаний» (2003–2005) Фото: пресс-служба Росфото Поделиться Поделиться







«Осколки Стеклянного городка» перенесут в прошлое До 15 мая, 16+

Выставку «Осколки Стеклянного городка» в музее «Невская застава» посвятили культуре и быту селения в районе Стеклянного завода. Община к югу от Обводного канала начала формироваться ещё в XVIII веке, когда землю там пожаловали Григорию Потемкину и он открыл несколько предприятий. Собрать мелочи, которыми пользовались местные рабочие и которые производили, смогла градозащитница и блогер Ника Артемьева. Её личную коллекцию о «Стеклянке» дополнили вещи фондов площадки.

Главный штаб открывает фарфоровый мир С 12 февраля до 26 мая, 6+

Кураторы Эрмитажа решили «изменить представление о фарфоровом предмете как об элементе бытовой кухонной утвари » и показать, что один из древнейших видов керамики может принимать невероятные формы. Доказательством станут панно, скульптуры и инсталляции художника Сергея Русакова, который больше 25 лет работает на «Императорском фарфоровом заводе». Смысловым центром выставки «Память материала» стала пространственная композиция в честь трёхсотлетнего юбилея первого русского фарфориста Дмитрия Виноградова.

Театральное

«Временный фестиваль» погрузит в экспериментаторство До 12 февраля, 18+

«Сиюминутное событие» «для всех, кто чувствует себя исключённым, маргинализованным и безукоризненно нежным», иначе говоря, театральный «Временный фестиваль» идет на площадке «Скороход». В программу этого года попали перформансы с участием зрителей — «Общество спектакля» по тексту французского авангардиста и активиста Ги Де Бора — и вечер стихов. На спектакле — «поэтическом вечере» «Вселенная неформат» прозвучат произведения современного украинского поэта Юрия Смирнова.



Guilty pleasure Фото: xronotope.ru Поделиться Поделиться







В Александринке «станцуют» власть слов 12 и 13 февраля, 19:30, 18+

Лауреат театральной премии «Золотая маска» за спектакль в современном танце «Последнее чаепитие» (вариацию на тему чеховского «Дяди Вани» посреди огромного пластикового аквариума на сцене) Ксения Михеева поставила хореографический спектакль «Место, которого ещё не было». Площадкой для исследования «влияния силы слова в социуме, выраженного в форме движения» стала Новая сцена Александринки. Изображать власть произносимого будут танцовщики Никита Маркелов, Станислав Пономарев, Ярослав Дидин и Александр Челидзе. Вход по QR-коду. Страх и будущее объединят в хоррор-опере 13–14 февраля, 18+

Русалки, странники, упыри, жабы, вода и воздух стали персонажами постановки «Три страшные сестры» режиссёров Александра Артемова и Настасьи Хрущевой. Творение с сильными фольклорными мотивами в независимом андеграундном театре «Площадка 51» описывают как историю рождения постантропоценного существа — то есть принадлежащего эпохе, когда человек завоевал мир вокруг. Актрисы (а на сцене не будет мужчин) заглянут в будущее и расскажут, что ждёт планету дальше. Нужен QR-код.

Фото: с сайта театра Поделиться Поделиться







Узнать новое

В гостях у Бродского вспомнят о его «близнеце» 11 февраля, 19:00, 16+

В «Полутора комнатах» в пятницу говорят о Леониде Аронзоне — ленинградском поэте, товарище Иосифа Бродского. В какой-то момент в узких кругах писателей начали называть литературными «близнецами». В чем причина — пришедшим на первый вечер из цикла «Круг неофициальной культуры» объяснит литературовед Валерий Шубинский. Поднимут и другие темы. Например, режиссёр Максим Якубсон расскажет о связи поэта с миром кино. При входе проверяют QR-код.

Казанцева вскроет, что в нас заложено 11 февраля, 19:00, 18+

Научный журналист, лауреат премии «Просветитель» Ася Казанцева в пятницу выступает с лекцией «Врожденное поведение: это вообще законно?» о различных предрасположенностях. Тех, кто хочет присутствовать лично, популяризатор встретит в школе Masters, ну а для остальных организаторы организуют онлайн-трансляцию. Лекция благотворительная — в пользу подопечных фонда AdVita.

Послушать музыку и потанцевать



В Union — волны хопа 11 февраля, 18+

Команда бара Union припасла к выходным хорошую порцию хип-хопа и электроники. В пятничном лайн-апе заявлены Seeyay, Odddi, Endi, Vibe Masta x Super Pav, Vasya l, Santi & Sweet Beat, Mc Aum Raa & Mc Aga Phone. Будет волнующе, шумно и весело. Лозунг вечера — Wave channel. Площадка открыта до шести утра.



Петкун возрождает «город-сказку, город-мечту» 12 февраля, 20:00, 18+

В «Космонавте» рокеры «Танцы Минус» выступают в субботу с лучшими хитами. Музыканты под предводительством Вячеслава Петкуна будут настраивать на весну. Вход только по QR-коду. «Кирпичи» врываются в «Мачты» 12 февраля, 20:00, 18+

«Кирпичи» в «Мачтах» в «Севкабель Порту» сыграют хиты и не забудут про новые песни. То, что музыканты начинают концертный сезон с родного города, не удивительно — имидж группы именно петербургской они поддерживали всегда и от корней не отказывались. Когда-то на официальном сайте «Кирпичей» даже висел местный флаг. На входе в клуб проверяют QR.

Фото: Мачты Поделиться Поделиться







«Моральный кодекс» обещает праздник 13 февраля, 20:00, 18+

В этом году группа «Моральный кодекс» отмечает 30-летие дебютного альбома «Сотрясение мозга» и 20-летие пластинки «Хорошие новости». Большой концерт еще минувшей осенью планировался в «Космонавте», но состоится он только теперь. Организаторы напоминают, что коллектив всегда оправдывал звание «группы, смешивающей в своей музыке всё самое интеллигентное, что им досталось». Прозвучит всё самое главное. Вход только по QR-коду.

Лидер «Секрета» собирает любимых 13 февраля, 19:00, 19+

У идеолога бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова есть веский повод для сольника — музыканту исполняется 60. В воскресенье, в свой день рождения, он собирает поклонников и друзей на концерте в «Октябрьском» «Я довольно молодой Бог…». В списке тех, кому дадут слово, и Андрей Макаревич с Николаем Фоменко и Алексеем Кортневым, и бэнд «Необарды». Вход по QR-коду.

На экране

Кеннет Брана актуализирует Агату Кристи С 10 февраля, 16+

Выход «Смерти на Ниле» по роману Агаты Кристи откладывался месяц за месяцем, и фильм только теперь добрался до отечественного проката. Детективную драму поставил Кеннет Брана и сам же исполнил в ней главную роль. Впрочем, кому как не ему играть Эркюля Пуаро: в этом амплуа актёр уже появлялся в «Убийстве в Восточном экспрессе» в 2017 году. В кинотеатрах нужен QR-код.

Автор: youtube.com/20th Century Studios Russia

Дженнифер Лопес научит влюбляться в «первого встречного» С 10 февраля, 12+

В преддверии 14 февраля в кино выходит ромком с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях. Героиня «За первого встречного» переживает личную драму, расходится с женихом-знаменитостью и сгоряча клянется выйти замуж за того, кто первым попадётся на глаза. Им оказывается обычный учитель. В кинотеатры — по QR.

Автор: youtube.com/Universal Pictures Russia