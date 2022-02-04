FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -8
76.65р86.56р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон сыграют свадьбу — в кино

0
Печать

Ко Дню всех влюбленных в четверг, 10 февраля, на экраны выпустят, похоже, самый знаменательный ромком года «Первый встречный» (12+). Главную роль в нем сыграла (и выступила в качестве продюсера) поп-звезда Дженнифер Лопес.

Фото: universalpictures.ru/
ПоделитьсяПоделиться

Фактически играет она сама себя, любимицу публики, которая готовится к свадьбе с другой знаменитостью. Но в последний момент узнает, что жених ей изменяет, и решает выйти за первого встречного. Им оказывается обычный школьный учитель — его сыграл Оуэн Уилсон, актер, обладающий редким талантом лирического комика. Он умеет быть и смешным, и узнаваемым, и трогательным, то есть обладает всеми данными для роли простака, на которого внезапно свалилось счастье и всеобщее внимание.

Иван Чувиляев

Фото: universalpictures.ru/

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний