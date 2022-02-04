Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон сыграют свадьбу — в кино

Ко Дню всех влюбленных в четверг, 10 февраля, на экраны выпустят, похоже, самый знаменательный ромком года «Первый встречный» (12+). Главную роль в нем сыграла (и выступила в качестве продюсера) поп-звезда Дженнифер Лопес.
Фактически играет она сама себя, любимицу публики, которая готовится к свадьбе с другой знаменитостью. Но в последний момент узнает, что жених ей изменяет, и решает выйти за первого встречного. Им оказывается обычный школьный учитель — его сыграл Оуэн Уилсон, актер, обладающий редким талантом лирического комика. Он умеет быть и смешным, и узнаваемым, и трогательным, то есть обладает всеми данными для роли простака, на которого внезапно свалилось счастье и всеобщее внимание.
Иван Чувиляев