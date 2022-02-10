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Леонидов встретит 60-летие с музыкой. В концерте в Петербурге примут участие друзья музыканта

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Основатель бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов отметит 60 лет с музыкой. По случаю солидного юбилея музыкант даст концерт в БКЗ «Октябрьский» 13 февраля (12+).

Фото: фрагмент афиши концерта
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Концерт примечателен не только тем, что на нем прозвучат все известнейшие хиты Леонидова, но и наличием звездных гостей. Компанию юбиляру на сцене составят фронтмен «Машины времени» Андрей Макаревич, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, а также друг и соратник по «Секрету» Николай Фоменко. Главная интрига — какие именно песни исполнят гости.

Известно, что праздничный концерт будет состоять из двух отделений. В первой его части зрители увидят фрагмент моноспектакля «Я оглянулся посмотреть» с Леонидовым в главных ролях, а во второй прозвучат лучшие песни, написанные юбиляром как в составе «Секрета», так и вместе с группой Hippoband.

Кстати, о песнях. Леонидов не почивает на лаврах былых хитов, творческий процесс продолжается до сих пор. Об этом свидетельствует вышедший в октябре 2021 года альбом «Седьмое небо». Если вдруг вы пропустили этот релиз, исправляйтесь. А заодно повторите к концерту слова любимых шлягеров.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: фрагмент афиши концерта

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