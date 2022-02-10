Петербуржцам расскажут историю Стеклянного городка и покажут находки из коллекции Ники Артемьевой

Выставку «Осколки Стеклянного городка» в музее «Невская застава» посвятят повседневной культуре и быту на территории селения Стеклянного завода. Основой экспозиции станет собрание градозащитницы, автора блога об архитектурных деталях Ники Артемьевой. Её проект «Стеклянный городок» существует с 2020 года и объединяет фрагменты материальной культуры дореволюционного и раннесоветского времени, найденные в районе Стеклянного городка — территория на левом берегу Невы между Обводным каналом, Невой, Глухоозерским шоссе, железнодорожными путями и Большим Смоленским проспектом.

Часть богатого собрания проекта на выставке покажут вместе с вещами из фондов музея, произведенными на Стеклянном заводе до 1890 года, у осколков будут музеефицированные «дублеры». Также по-музейному обстоятельно выставка расскажет об истории района. Стеклянный городок, или Стеклянка, возник ещё в XVIII веке, когда землю здесь пожаловали Григорию Потемкину, он и построил стекольный и зеркальный заводы. В итоге район исторически так и был связан со стекольным и зеркальным производством, об этом говорят даже названия улиц: Хрустальная, Стеклянная, Глазурная, Фаянсовая и Зеркальный переулок. А ещё раньше здесь было Глухое озеро, но его засыпали в 1870-е, сейчас о нем напоминает только Глухоозерское шоссе. Но мы забегаем в историю, за подробностями советуем все-таки идти на выставку.



Выставка «Осколки Стеклянного городка» пройдёт в музее «Невская застава» с 12 февраля (открытие в 17:00) до 15 мая 2022 года.



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Анастасия Семенович

