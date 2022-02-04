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Эркюль Пуаро расследует смерть на Ниле

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С 10 февраля в кино начнут показывать «Смерть на Ниле» — вторую по счету после «Убийства в Восточном экспрессе» (16+) ленту, премьера британской сцены Кеннета Браны о великом сыщике Эркюле Пуаро.

Фото: facebook.com/DeathontheNileMovie/
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В основе — едва ли не самый известный роман Агаты Кристи об усатом сыщике, в главной роли — снова сам Брана. Кроме него, в фильме снялось еще достаточно звезд мирового кино — Арми Хаммер и Галь Гадот, Летиша Райт и Роуз Лесли, и другие.

Единственный вопрос, вызывающий недоумение — с чего вдруг новейшая «Смерть» выходит на экраны раньше, чем прошлогодний, номинированный на «Оскар» и единогласно признанный главной работой режиссера «Белфаст». Но его можно отнести к риторическим.

Иван Чувиляев

Фото: facebook.com/DeathontheNileMovie/

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Комментарии (1)

Sulahit
Прошлое «Убийство в Восточном экспрессе» от Браны было редкостно бездарным. Смотрел в кино, очень сильно пожалел потраченного времени. Старые экранизации и с Дэвидом Суше, и с Питером Устиновым были на 2 головы выше.
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