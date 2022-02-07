Сиюминутное событие под музыку из тлена и смеха: «Хронотоп» проведет в Петербурге «Временный фестиваль»

С 10 по 12 февраля на площадке «Скороход» пройдет «Временный фестиваль» спектаклей и перформансов театральной компании «Хронотоп». Фестиваль создан как «сиюминутное событие» «для всех, кто чувствует себя исключённым, маргинализованным и безукоризненно нежным». 18+

Откроется «Временный фестиваль» 10 февраля совместной работой драматурга Аси Волошиной и режиссера Ильи Мощицкого «Ад это я». Этот спектакль — исследование взаимодействия артиста и зрителей, автора и его текста, режиссера и драматурга. Создатели обещают гремучую смесь страшных историй, эмоций через край и горькой самоиронии.

11 февраля зрителей ждут два спектакля. Первый — «Дуб Майкла Крейг Мартина» Ильи Мощицкого, в основе которого инсталляция ирландского художника-концептуалиста Майкла Крейг Мартина, пьеса британского драматурга Тима Крауча и уже классический текст Ги Де Бора «Общество спектакля». Для того чтобы спектакля состоялся потребуется доброволец из зала — он станет перформером.

Второй спектакль — поэтический вечер «Вселенная неформат» по стихам современного украинского поэта Юрия Смирнова. Он живет в городе Крапивницкий и публикует стихи в сети Facebook.



Завершит фестиваль еще одна совместная работа Аси Волошиной и Ильи Мощицкого — спектакль Guilty pleasure. Это исследование перерождения текстов Достоевского в современной поп-культуре. Создатели обещают «разговоры о вечном, пустом и запретном, о мёртвом авторе под музыку из тлена и смеха». Формат спектакля — запись подкаста о Достоевском на радио.

Временное объединение «Хронотоп» позиционирует себя как «компания друзей, которые объединились, чтобы делать театр». Несмотря на то, что участники объединения живут в Петербурге, спектакли чаще всего показывают в Москве и являются резидентами Центра имени Мейерхольда.

