FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.05р87.12р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Сиюминутное событие под музыку из тлена и смеха: «Хронотоп» проведет в Петербурге «Временный фестиваль»

0
Печать

С 10 по 12 февраля на площадке «Скороход» пройдет «Временный фестиваль» спектаклей и перформансов театральной компании «Хронотоп». Фестиваль создан как «сиюминутное событие» «для всех, кто чувствует себя исключённым, маргинализованным и безукоризненно нежным». 18+

«Ад это я»
«Ад это я»Фото: xronotope.ru
ПоделитьсяПоделиться


Откроется «Временный фестиваль» 10 февраля совместной работой драматурга Аси Волошиной и режиссера Ильи Мощицкого «Ад это я». Этот спектакль — исследование взаимодействия артиста и зрителей, автора и его текста, режиссера и драматурга. Создатели обещают гремучую смесь страшных историй, эмоций через край и горькой самоиронии.

«Дуб Майкла Крейг Мартина»
«Дуб Майкла Крейг Мартина»Фото: xronotope.ru
ПоделитьсяПоделиться


11 февраля зрителей ждут два спектакля. Первый — «Дуб Майкла Крейг Мартина» Ильи Мощицкого, в основе которого инсталляция ирландского художника-концептуалиста Майкла Крейг Мартина, пьеса британского драматурга Тима Крауча и уже классический текст Ги Де Бора «Общество спектакля». Для того чтобы спектакля состоялся потребуется доброволец из зала — он станет перформером.

«Вселенная неформат»
«Вселенная неформат»Фото: xronotope.ru
ПоделитьсяПоделиться

Второй спектакль — поэтический вечер «Вселенная неформат» по стихам современного украинского поэта Юрия Смирнова. Он живет в городе Крапивницкий и публикует стихи в сети Facebook.

Guilty pleasure
Guilty pleasureФото: xronotope.ru
ПоделитьсяПоделиться


Завершит фестиваль еще одна совместная работа Аси Волошиной и Ильи Мощицкого — спектакль Guilty pleasure. Это исследование перерождения текстов Достоевского в современной поп-культуре. Создатели обещают «разговоры о вечном, пустом и запретном, о мёртвом авторе под музыку из тлена и смеха». Формат спектакля — запись подкаста о Достоевском на радио.

Временное объединение «Хронотоп» позиционирует себя как «компания друзей, которые объединились, чтобы делать театр». Несмотря на то, что участники объединения живут в Петербурге, спектакли чаще всего показывают в Москве и являются резидентами Центра имени Мейерхольда.

Никитина Полина

«Ад это я»
«Ад это я»Фото: xronotope.ru
«Дуб Майкла Крейг Мартина»
«Дуб Майкла Крейг Мартина»Фото: xronotope.ru
«Вселенная неформат»
«Вселенная неформат»Фото: xronotope.ru
Guilty pleasure
Guilty pleasureФото: xronotope.ru

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний