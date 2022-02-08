FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
ТЕМА ДНЯ

Подробности снегоуборочной полицейской операции

Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Петербуржцам покажут азбуки художников XX века

0
Печать
Фото: kgallery.ru/
ПоделитьсяПоделиться

Проект «Время азбук» в KGallery объединит азбуки, созданные самыми разными художниками: от Александра Бенуа (автора «Азбуки в картинках» 1904 года) и Мстислава Добужинского (автора «Азбуки «Мира искусства») до Анатолия Белкина и Никиты Алексеева. На выставке будут также работы Елизаветы Бем, Александра Самохвалова, Григория Нарбута, Владимира Конашевича, Дмитрия Моора, Ильи Кабакова, Ефима Хигера, Татьяны Мавриной, Алисы Порет, Анатолия Белкина и других. Будет, например, и «Советская азбука» Владимира Маяковского (1919).

Организаторы отмечают, что проект готовился несколько лет, а сами художники в XX веке придавали азбукам особое значение. Функция азбук в исполнении мастеров выходила за пределы обучения грамоте — они были средоточием авторского стиля, образов, контекстов разных периодов истории.

Выставка «Азбуки художников» пройдёт с 11 февраля по 10 апреля 2022 года в галерее KGallery (наб. р. Фонтанки, 24). К выставке готовятся программы лекций, детских мастер-классов и других активностей. Подробности ищите на сайте галереи.

16+

Анастасия Семенович

Фото: kgallery.ru/

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний