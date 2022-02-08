Петербуржцам покажут азбуки художников XX века

Проект «Время азбук» в KGallery объединит азбуки, созданные самыми разными художниками: от Александра Бенуа (автора «Азбуки в картинках» 1904 года) и Мстислава Добужинского (автора «Азбуки «Мира искусства») до Анатолия Белкина и Никиты Алексеева. На выставке будут также работы Елизаветы Бем, Александра Самохвалова, Григория Нарбута, Владимира Конашевича, Дмитрия Моора, Ильи Кабакова, Ефима Хигера, Татьяны Мавриной, Алисы Порет, Анатолия Белкина и других. Будет, например, и «Советская азбука» Владимира Маяковского (1919).

Организаторы отмечают, что проект готовился несколько лет, а сами художники в XX веке придавали азбукам особое значение. Функция азбук в исполнении мастеров выходила за пределы обучения грамоте — они были средоточием авторского стиля, образов, контекстов разных периодов истории.



Выставка «Азбуки художников» пройдёт с 11 февраля по 10 апреля 2022 года в галерее KGallery ( наб. р. Фонтанки, 24 ). К выставке готовятся программы лекций, детских мастер-классов и других активностей. Подробности ищите на сайте галереи.

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Анастасия Семенович

