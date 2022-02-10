Группа «Моральный кодекс» сыграет в Петербурге концерт, посвященный сразу двум прошедшим юбилеям

«Наши выступления — это всегда импровизация. Мы играем «на руках», без репетиций, и всегда отталкиваемся от настроя аудитории. Где-то явно требуется что-то более жесткое, социальное, а где-то — более лирическое. Кстати, в эфирах нашей хлесткой музыки вы практически не услышите — там ставят другие песни. И потому живые выступления — лучший способ ее для себя открыть. Концерты мы даем нечасто, а музыки у нас много, поэтому обычно как старые хиты исполняем, без которых нас просто не отпускают, так и новые. Конечно, когда возникает желание порадовать публику какими-то совсем уж древними вещами, которые сейчас не на слуху, то мы все-таки готовимся, вспоминаем их» — рассказывают о своих выступлениях сами музыканты.