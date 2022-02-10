Группа «Моральный кодекс» сыграет в Петербурге концерт, посвященный сразу двум прошедшим юбилеям

Середина февраля в Петербурге оказалась богата на концерты. В этот уик-энд на сценах города будет играть множество известных коллективов, в том числе и «Моральный кодекс» — 13 февраля Сергей Мазаев и компания приглашают поклонников в клуб «Космонавт» (16+).
В прошлом году «Морального кодекса» было сразу два важных юбилея — 30 лет дебютному альбому «Сотрясение мозга» и 20 — релизу «Хорошие новости». Концерт, посвященный этим датам, должен был состояться осенью, но был отменен — и вот, наконец, состоится.
«Наши выступления — это всегда импровизация. Мы играем «на руках», без репетиций, и всегда отталкиваемся от настроя аудитории. Где-то явно требуется что-то более жесткое, социальное, а где-то — более лирическое. Кстати, в эфирах нашей хлесткой музыки вы практически не услышите — там ставят другие песни. И потому живые выступления — лучший способ ее для себя открыть. Концерты мы даем нечасто, а музыки у нас много, поэтому обычно как старые хиты исполняем, без которых нас просто не отпускают, так и новые. Конечно, когда возникает желание порадовать публику какими-то совсем уж древними вещами, которые сейчас не на слуху, то мы все-таки готовимся, вспоминаем их» — рассказывают о своих выступлениях сами музыканты.
Что до совсем свежих новинок, то их на горизонте не видно, однако послушать знакомые и любимые хиты все равно будет приятно. В конце концов, у многих из нас песни «Первый снег», «До свиданья, мама», «Где ты?» и другие звучали на «репите».
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»