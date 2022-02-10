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«Три страшные сестры»: «Площадка 51» покажет будущее в женской хоррор-опере

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13 и 14 февраля пройдет премьера хоррор-спектакля «Три страшные сестры» театра «Площадка 51». Это совместная работа Александра Артемова и Настасьи Хрущевой.

Фото: с сайта театра
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«Три страшные сестры» продолжают линию, начатую спектаклем «Горемычные танцы» (еще одной совместной работой Артемова и Хрущевой), — человек в осмыслении мистических фольклорных мотивов.

Героями экстремальной хоррор-оперы стали русалки-болотницы, мужи священные, странники, упыри, жабы, вода пустая и воздух бестелесный.

Спектакль рассказывает о рождении постантропоценного существа. Антропоцен — термин, обозначающий эпоху, в которой человек стал главным двигателем окружающей среды. То есть антропоцен — наша эпоха. Спектакль «Три страшные сестры», создавая историю о постантропоценном существе, заглядывает в будущее.

В спектакле задействованы только женщины.

18+

Полина Никитина

Фото: с сайта театра

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