«Три страшные сестры»: «Площадка 51» покажет будущее в женской хоррор-опере

13 и 14 февраля пройдет премьера хоррор-спектакля «Три страшные сестры» театра «Площадка 51». Это совместная работа Александра Артемова и Настасьи Хрущевой.
«Три страшные сестры» продолжают линию, начатую спектаклем «Горемычные танцы» (еще одной совместной работой Артемова и Хрущевой), — человек в осмыслении мистических фольклорных мотивов.
Героями экстремальной хоррор-оперы стали русалки-болотницы, мужи священные, странники, упыри, жабы, вода пустая и воздух бестелесный.
Спектакль рассказывает о рождении постантропоценного существа. Антропоцен — термин, обозначающий эпоху, в которой человек стал главным двигателем окружающей среды. То есть антропоцен — наша эпоха. Спектакль «Три страшные сестры», создавая историю о постантропоценном существе, заглядывает в будущее.
В спектакле задействованы только женщины.
18+
Полина Никитина