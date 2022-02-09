Росстат: Оформление завещаний у нотариуса в России подорожало на 18%

Цены на нотариальное удостоверение завещаний в России в январе 2022 года выросли на 18%. Такие данные в отчете об индексе потребительских цен за месяц приводит Росстат.
Как отмечает статистическое ведомство, в январе также заметно увеличились цены на оформление доверенности и устную консультацию юриста по семейным вопросам — на 5,2% и 2,2% соответственно.
Также среди услуг в январе по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% подорожали жилищные услуги и на 3,7% — проезд в городском пассажирском транспорте. Вероятнее всего, это связано с ростом тарифов с нового года. Росстат фиксирует, что проезд в метро подорожал на 8,3%, в трамвае — на 8%, в городском автобусе — на 5,1%, в троллейбусе — на 4,6%. В то же время авиаперелет в экономклассе подешевел на 8,4%.
Кроме того, стали дороже услуги автострахования. Годовая стоимость полиса ОСАГО выросла в январе на 4,5%, КАСКО — на 2,3%.
Зарубежный туризм в целом за тот же период подорожал на 4,3%. В том числе стоимость поездки на отдых в Египет выросла на 17%, а в Турцию — на 6,7%. Путевки в ОАЭ и Грецию для туристов подорожали меньше — на 2,6% и 1,7% соответственно.
Ранее Ассоциация туроператоров России предупредила, что перед началом сезона, к апрелю, стоимость путевок на летний отдых может подскочить на 25–50%.