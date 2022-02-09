Росстат: Оформление завещаний у нотариуса в России подорожало на 18%

Цены на нотариальное удостоверение завещаний в России в январе 2022 года выросли на 18%. Такие данные в отчете об индексе потребительских цен за месяц приводит Росстат.



Как отмечает статистическое ведомство, в январе также заметно увеличились цены на оформление доверенности и устную консультацию юриста по семейным вопросам — на 5,2% и 2,2% соответственно.



Также среди услуг в январе по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% подорожали жилищные услуги и на 3,7% — проезд в городском пассажирском транспорте. Вероятнее всего, это связано с ростом тарифов с нового года. Росстат фиксирует, что проезд в метро подорожал на 8,3%, в трамвае — на 8%, в городском автобусе — на 5,1%, в троллейбусе — на 4,6%. В то же время авиаперелет в экономклассе подешевел на 8,4%.

