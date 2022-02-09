FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
75.30р85.89р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Обнявшее Лахта Центр облако обеспокоило горожан и согнало к башне пожарных

2
Печать

Атмосферное явление у Лахта Центра ввело в заблуждение бдительных горожан. Глядя на фото, пожалуй, действительно можно подумать про дым.

Читатель «Фонтанки» днем 9 февраля заметил множество пожарных у небоскреба. «С башни «Газпрома» шел дым, приехало 11 пожарных машин, пролетал пожарный вертолет. Но все разъехались», — рассказал он. По данным нашего издания, пожарные на место действительно приезжали, но никаких ЧП не было: бдительный гражданин принял облако за дым и вызвал экстренные службы.

Наделавшее шуму облако запечатлели в группе «Питер | Читай Пиши Люби». Оно буквально окутало верхушку башни, вытянувшись вертикально и действительно немного напоминая дым. «Скоро весна, и здание Лахта Центра уже начало таять», — пошутили в паблике.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

BaGira
Там такое облако через день случается. Бдительным горожанам пора и попривыкнуть, а не гонять пожарных. На реальный пожар в Лахта-центре пожарные примчатся быстрее, чем бдительные горожане заметят его;)))
Piter Russo
Наледь что ли с башни испаряется под солнцем?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний