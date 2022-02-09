Обнявшее Лахта Центр облако обеспокоило горожан и согнало к башне пожарных

Атмосферное явление у Лахта Центра ввело в заблуждение бдительных горожан. Глядя на фото, пожалуй, действительно можно подумать про дым.



Читатель «Фонтанки» днем 9 февраля заметил множество пожарных у небоскреба. «С башни «Газпрома» шел дым, приехало 11 пожарных машин, пролетал пожарный вертолет. Но все разъехались», — рассказал он. По данным нашего издания, пожарные на место действительно приезжали, но никаких ЧП не было: бдительный гражданин принял облако за дым и вызвал экстренные службы.

Наделавшее шуму облако запечатлели в группе «Питер | Читай Пиши Люби». Оно буквально окутало верхушку башни, вытянувшись вертикально и действительно немного напоминая дым. «Скоро весна, и здание Лахта Центра уже начало таять», — пошутили в паблике.