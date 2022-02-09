«Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку». Моргенштерн прокомментировал новое дело о пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн в своем телеграм-канале прокомментировал новое дело о пропаганде наркотиков против него.
«Мой день начался с нового дела о пропаганде наркотиков. В песнях они так ничего и не нашли, они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках. Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Этой татуировке пять лет — получается, я пять лет через все границы миры возил наркотики? Ну, я контрабандист», — заявил музыкант 9 февраля.
Ранее стало известно, что дело на рэпера возбудили из-за татуировки с растительным наркотиком. Специалисты в Набережных Челнах провели лингво-ботаническую экспертизу и сделали вывод, что она пропагандирует употребление запрещенных веществ.