На Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков из-за татуировки

Производство возбуждено по статье об административном правонарушении, сообщил источник ТАСС 9 февраля. Специалисты в Набережных Челнах провели лингво-ботаническую экспертизу и сделали вывод, что татуировка на груди музыканта пропагандирует употребление запрещенных веществ. Также к делу подключили столичных экспертов, они дополнительно сделали вывод, что общая атмосфера в клипах «Новая волна», El problema и Yung Hefner нездоровая.

Отмечается, что сам Моргенштерн не чувствует своей вины. «Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Однако это абсурд, и мы будем обжаловать данное постановление», — сообщил агентству адвокат артиста Сергей Жорин. Он также добавил, что в самих текстах первая экспертиза по делу пропаганды не нашла и нынешнее привлечение к ответственности — это полицейский креатив.



Минувшим летом Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух других его клипах. Музыкант покинул страну после внимания к своей персоне со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.