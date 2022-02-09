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На Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков из-за татуировки

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В отношении рэпера Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков в трех его клипах. В кадр попала татуировка.

Производство возбуждено по статье об административном правонарушении, сообщил источник ТАСС 9 февраля. Специалисты в Набережных Челнах провели лингво-ботаническую экспертизу и сделали вывод, что татуировка на груди музыканта пропагандирует употребление запрещенных веществ. Также к делу подключили столичных экспертов, они дополнительно сделали вывод, что общая атмосфера в клипах «Новая волна», El problema и Yung Hefner нездоровая.

Отмечается, что сам Моргенштерн не чувствует своей вины. «Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Однако это абсурд, и мы будем обжаловать данное постановление», — сообщил агентству адвокат артиста Сергей Жорин. Он также добавил, что в самих текстах первая экспертиза по делу пропаганды не нашла и нынешнее привлечение к ответственности — это полицейский креатив.

Минувшим летом Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух других его клипах. Музыкант покинул страну после внимания к своей персоне со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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Комментарии (19)

ДуремарСПб.
Вот придурки путинское политбюро.Историю не учат.Ничего не учат.
Artem_9
Еще один борец за нашу и вашу свободу))
orlovandrei1986
и почём нынче такая реклама? =))))
вот пошли вы в лес по грибы, вам приспичело, сели, сделали дело, а потом выясняется, что кто-то снял как вы это делали, и вытирались портретом того, кого не любите и кем не восхищаетесь, а может быть и презираете.... и что - государственную измену будут паять, если это портрет самого поехавшего в псевдо-великой? =))))))
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