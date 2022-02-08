Снег с крыши рухнул на коляску с ребенком в центре Петербурга

Бригада скорой доставила 15-месячного пациента в больницу накануне около четырёх часов дня. Состояние ребёнка, которому диагностировали ушиб живота, признали удовлетворительным. Госпитализировать его не стали.



Родители объяснили медикам, что мальчик пострадал немногим позже половины второго часа дня: он был в коляске, когда на неё рухнул снег на 4-й Советской, 37.



Прокуратура Центрального района проверяет сообщение о травмировании ребёнка, в том числе соблюдение управляющей организацией требований жилищного законодательства. Дом 37 на 4-й Советской находится в ведении ЖКС №3 Центрального района.

