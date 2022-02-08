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Снег с крыши рухнул на коляску с ребенком в центре Петербурга

Снег, сорвавшийся с крыши шестиэтажки в центре Петербурга, придавил мальчика в коляске. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 февраля.

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Бригада скорой доставила 15-месячного пациента в больницу накануне около четырёх часов дня. Состояние ребёнка, которому диагностировали ушиб живота, признали удовлетворительным. Госпитализировать его не стали.

Родители объяснили медикам, что мальчик пострадал немногим позже половины второго часа дня: он был в коляске, когда на неё рухнул снег на 4-й Советской, 37.

Прокуратура Центрального района проверяет сообщение о травмировании ребёнка, в том числе соблюдение управляющей организацией требований жилищного законодательства. Дом 37 на 4-й Советской находится в ведении ЖКС №3 Центрального района.

В тот же день у дома 94 по Большому Сампсониевскому проспекту сосулька упала на дворника, мужчина не выжил. 8 февраля для дорожных предприятий Петербурга, жилкомсервисов и их подрядчиков началось с обысков. Как говорят собеседники «Фонтанки», по уборке дорог и крыш возбуждено 19 уголовных дел.

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Комментарии (21)

52525252
беглов и его команда конечно не виноваты. это же не их работа следить за порядком и чистотой в городе
f0ntan
Помните табличку на Невском? Теперь на дома нужно вешать "Граждане! При уборке снега с крыш эта сторона дома наиболее опасна"
260843741
С начала зимы продумываю маршруты с ребенком так, чтобы над нами минимум крыш был. И в целом мечтаю переехать из центра тупо из-за этих вот крыш, с которых свисают сосульки. Этой зимой у нас просто над входом в парадную бахрома нарастала временами до метра. Приходилось красться под козырьком и надеяться, что ничего не полетит вниз.
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