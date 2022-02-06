«Она не читала Введенского. Это было настолько отвратительно, что мне до сих пор физически плохо»

Фото: из личного архива Серафимы Сапрыкиной Поделиться Поделиться







Урок, на котором десятиклассники услышали стихи «пособников фашистов» и «врагов народа», уступил молодому педагогу-организатору учитель по обществознанию. А началось с того, что в школе «провисал литературный сектор», и заведующую библиотекой искали днем с огнем. Серафима Сапрыкина, чей пост о необычном подходе к теме обэриутов со стороны директора гимназии №168 буквально взорвал Интернет, рассказала, что именно руководителю школы не понравилось в творчестве Хармса и Введенского, почему она решилась придать случившееся огласке только сейчас и чего хочет добиться в итоге.



— Серафима, почему вы решили рассказать о причине своего ухода из 168-й гимназии именно сегодня?

— Я посмотрела новый фильм Екатерины Гордеевой о детях репрессированных — «Мамы больше не будет». Женщины ГУЛАГа». Мне стало очень стыдно, я даже заплакала. Я поняла, что очень подло поступаю. У меня был шанс вступиться за репрессированных, а я этого не сделала. Никакой личной обиды в отношении человека, который меня уволил, у меня нет, иначе я бы сразу придала ситуацию огласке. Я просто хочу, чтобы зло называлось по имени.

— А почему вы промолчали тогда, в декабре?

— Я полагала, что еще буду работать в школе, возможно, в какой-нибудь другой. И что, если я об этом расскажу, ни одна школа меня на работу не возьмет. Но за семь лет работы в разных школах я навидалась всякого и поняла, что школа как система не меняется. Когда я сама училась в Волгограде, я подвергалась буллингу. Я была другая, очень много читала и вызывала неприязнь одноклассников. Никогда бы не подумала, что сама буду работать педагогом, но в какой-то момент я нашла в этом свое призвание.



— Почему темой урока стали именно обэриуты?

— Я писала диссертацию о религиозных образах в творчестве обэриутов в магистратуре философского факультета СПбГУ. Я давно в этой теме и хотела об этом рассказать детям. Но это не был какой-то отдельный урок. У меня была программа занятий. Первый урок — о поэтах Серебряного века, потом — обэриуты, потом занятие, посвященное поэтам-стадионникам, Бродский, а в конце — современная литература. Но в этой программе, к сожалению, я дошла только до второго урока. Программа была официально утверждена и согласована с моим непосредственным руководителем, завучем по воспитательной работе Татьяной Николаевной Голербах.

— Занятие об обэриутах было после основных уроков?

— Нет, я провела его вместо урока по обществознанию — учитель уступил мне этот час. В школе так делают, библиотекарю приходится просить у других учителей разрешения провести библиотечный час на их уроках. При этом я не рассказывала детям о том, при каких именно обстоятельствах умерли Хармс и Введенский после арестов в 1941 году, и о самих арестах тоже. Зачем, в конце концов, так пугать детей. Я рассказала об объединении ОБЭРИУ.

ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства) — группа писателей и деятелей культуры, существовавшая в 1927 — начале 1930-х годов в Ленинграде. Когда дошли до Введенского, предложила ребятам прочитать его стихотворение «Мне жалко, что я не зверь». И это стало первопричиной всей дальнейшей ситуации. Все участники созванного директором экстренного совещания, и завуч, и директор школьного музея полгода со мной взаимодействовали, хвалили меня. Если бы директор школы сказала, что я должна уволиться, потому что ее не устраивает, как я работаю, я бы поняла. Но она сказала: «И какое мерзкое название: жалко, понимаете ли, ему, что он не зверь». Она не читала Введенского. Это было настолько отвратительно, что мне до сих пор физически плохо.

— Ваш пост в Facebook за три часа разлетелся по социальным сетям и СМИ. Что за это время изменилось в вашей жизни?

— В моем мире изменилось абсолютно все. Когда я его писала, я думала, что там будет пять лайков и три комментария, два из которых про то, что я все вру. Я не думала, что мой пост найдет такой отклик и меня начнут называть героем. Какой же я герой? Я еще не смотрела все сообщения и комментарии. Но я уверена, что классный руководитель того десятого класса, в котором я провела урок о Хармсе и Введенском, подтвердит, что ничего страшного я детям не рассказала на этом занятии.



— Как долго вы работали в 168-й школе?

— Я устроилась туда в конце августа 2021 года. Школа искала заведующего библиотекой, они увидели мое резюме на рекрутинговом сайте, и оно им понравилось. Директор позвонила мне и сказала, что школа очень во мне заинтересована. На собеседовании она объяснила, что у них провисает литературный сектор, и занятия по внеклассному чтению, которые я могла бы проводить, как заведующая библиотекой, очень нужны. Когда я пришла устраиваться на работу, оказалось, что без библиотечного опыта или библиотечного образования взять меня на ставку заведующей нельзя. Тогда меня приняли как педагога-организатора и добавили 0,25 ставки библиотекаря.

Фото: из личного архива Серафимы Сапрыкиной Поделиться Поделиться







— Разве это повод для увольнения?

— В этой системе достаточно намека, что вас в учреждении больше видеть не хотят. И, что бы вы после этого ни делали, как бы ни старались, вам придется уйти. Я в жизни ни с кем не конфликтовала, я не такой человек. Просто это системная травля инициативных учителей, это происходит повсеместно.



— Что именно входило в ваши обязанности в гимназии №168?

— Что делает в школе заведующий библиотекой? Вариантов два. Либо он просто сидит и никого не пускает в библиотеку, а если ученик приходит и просит книжку, молча выдает ее. Или не выдает, если книжки в фонде нет. Либо заведующий проводит уроки по внеклассному чтению, конкурсы чтецов, рассказывает, что происходит в современной литературе. Например, я приглашала в школу главного редактора журнала «Аврора», Киру Анатольевну Грозную, и она рассказывала детям о толстых журналах, о том, как в них опубликоваться. Ребятам очень понравилось.

— А сколько вы получали за эту работу?

— В школах хорошо платят, ни разу зарплатой меня не обидели. Но сколько именно — я вам не скажу. Даже если у меня никакой другой работы больше не будет, это не сделает меня каким-то неправильным человеком. Я очень хочу заниматься наукой, поступить в аспирантуру. А больше всего на свете я хотела бы работать в «Мемориале» (организация, признанная Минюстом РФ НКО-иноагентом, ликвидирована решением Верховного суда РФ в декабре 2021 года. — Прим. ред.), чтобы память о репрессированных людях не терялась. Но «Мемориала»* больше нет. Я очень люблю свою страну и никуда не хочу уезжать. Всеми сегодня владеет страх. Вы спросили, что я пережила за три часа после публикации поста. Лучше спросите, что я пережила за полтора месяца с момента увольнения. А пережила я, наверное, все, что переживал человек в тридцатые годы.



— Почему? Никого же к стенке не ставят и ГУЛАГа нет?

— Казалось бы, да. Но при этом меня увольняют за то, что я читаю стихи «врагов народа». И я боюсь, что больше не устроюсь на работу, если подам голос. А что такое мой голос? Это просто голос маленького человека, который хочет прожить свою маленькую жизнь. Никакой я не герой. Я трусиха, которая осмелилась подать голос один-единственный раз. Но самое страшное уже случилось — я уволена, потому что руководитель школы считает Хармса и Введенского «пособниками немцев» и «врагами народа». В мире очень много работы, я найду себе другую. А если не найду, буду просто жить с мужем. Но, возможно, своим дурацким маленьким голосом я сумею вдохновить и других не молчать. И тогда мы к 37-му году точно не вернемся.

Фото: из личного архива Серафимы Сапрыкиной Поделиться Поделиться







— А вы не боитесь, что в школе вас обвинят в том, что вы все придумали? Ведь у вас нет аудиозаписи того совещания.

— Нет, не боюсь. Я знаю, что говорю правду. Один человек и бог — это уже большинство. Теперь я ничего не боюсь. И вы тоже ничего не бойтесь.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

*«Мемориал» — организация, признанная Минюстом РФ НКО-иноагентом, ликвидирована решением Верховного суда РФ в декабре 2021 года.